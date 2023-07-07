В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый, 9 произошла драка между местными жителями и водителем припаркованного автомобиля. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
«Автомобиль „ВАЗ“ встал на газон, то ли пьяные, то ли обкуренные. Под утро жители вышли и попросили уехать. Началась драка. Пострадавший избит трубой и без зуба», — рассказал очевидец в telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Корреспонденту URA.RU дали комментарий в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщение о конфликте по адресу Светлый, 9 поступило в отдел полиции номер 13. На место выезжали сотрудники полиции. Службой участковых уполномоченных территориального ОВД проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции.
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