07 июля 2023

В микрорайоне Екатеринбурга конфликт закончился избиением людей. Видео

В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый, 9 неизвестные избили водителя автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
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Плановая тренировка силовиков. Екатеринбург, силовики, полк ппс, полиция
Полиция выясняет обстоятельства конфликта Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый, 9 произошла драка между местными жителями и водителем припаркованного автомобиля. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Автомобиль „ВАЗ“ встал на газон, то ли пьяные, то ли обкуренные. Под утро жители вышли и попросили уехать. Началась драка. Пострадавший избит трубой и без зуба», — рассказал очевидец в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Корреспонденту URA.RU дали комментарий в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщение о конфликте по адресу Светлый, 9 поступило в отдел полиции номер 13. На место выезжали сотрудники полиции. Службой участковых уполномоченных территориального ОВД проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции.

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В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый, 9 произошла драка между местными жителями и водителем припаркованного автомобиля. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Автомобиль „ВАЗ“ встал на газон, то ли пьяные, то ли обкуренные. Под утро жители вышли и попросили уехать. Началась драка. Пострадавший избит трубой и без зуба», — рассказал очевидец в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Корреспонденту URA.RU дали комментарий в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщение о конфликте по адресу Светлый, 9 поступило в отдел полиции номер 13. На место выезжали сотрудники полиции. Службой участковых уполномоченных территориального ОВД проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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