07 июля 2023

Екатеринбуржцы не могут уехать домой после концерта рэпера Macan. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
При выезде с концертной площадки на Сибирский тракт скопилась большая пробка Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались, что не могут уехать домой после выступления рэпера Macan на концертной площадке Tele-club. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Цены на такси стали гораздо выше, чем обычно. За поездку в Академический район стоимость начинается от 650 рублей, хотя обычно не больше 300 рублей», — рассказал очевидец.

В сервисе «Яндекс Go» сообщают, что в указанном районе цена сильно выросла из-за повышенного спроса. Также при выезде с концертной площадки на Сибирский тракт екатеринбуржцев ожидает пробка.

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Жители Екатеринбурга пожаловались, что не могут уехать домой после выступления рэпера Macan на концертной площадке Tele-club. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Цены на такси стали гораздо выше, чем обычно. За поездку в Академический район стоимость начинается от 650 рублей, хотя обычно не больше 300 рублей», — рассказал очевидец. В сервисе «Яндекс Go» сообщают, что в указанном районе цена сильно выросла из-за повышенного спроса. Также при выезде с концертной площадки на Сибирский тракт екатеринбуржцев ожидает пробка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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