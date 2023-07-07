При выезде с концертной площадки на Сибирский тракт скопилась большая пробка
Жители Екатеринбурга пожаловались, что не могут уехать домой после выступления рэпера Macan на концертной площадке Tele-club. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.
«Цены на такси стали гораздо выше, чем обычно. За поездку в Академический район стоимость начинается от 650 рублей, хотя обычно не больше 300 рублей», — рассказал очевидец.
В сервисе «Яндекс Go» сообщают, что в указанном районе цена сильно выросла из-за повышенного спроса. Также при выезде с концертной площадки на Сибирский тракт екатеринбуржцев ожидает пробка.
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