Минобороны Украины показало «непобедимый» танк. Видео

09 июля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

На Украине презентовали новый танк «Оплот» (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны Украины презентовало новый танк «Оплот». По заявлению ведомства, этот танк способен поражать все типы целей. «„Оплот“ — разработан для нанесения удара всем типам наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника», — говорится в telegram-канале Military Media Center, который передает информацию о военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что танк способен работать в разных климатических условиях. Например, «Оплот» может функционировать при температурах от -40°C до +55°C. Спецоперация на Украине подтолкнула военное производство во многих странах мира. Это касается и России. Новость по теме В чем преимущества российского Т-14 «Армата» над лучшим танком НАТО Так, РФ стала массово производить дешевые беспилотники «Ланцет», которые с легкостью поражают западную военную технику в зоне СВО. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что такой дрон представляет самую главную угрозу. Также Россия стала применять в зоне спецоперации новейшие танки Т-14 «Армата». Это случилось в апреле 2023 года. «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Боевая машина имеет полное цифровое дистанционное управление.

Минобороны Украины презентовало новый танк «Оплот». По заявлению ведомства, этот танк способен поражать все типы целей. «„Оплот“ — разработан для нанесения удара всем типам наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника», — говорится в telegram-канале Military Media Center, который передает информацию о военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что танк способен работать в разных климатических условиях. Например, «Оплот» может функционировать при температурах от -40°C до +55°C. Спецоперация на Украине подтолкнула военное производство во многих странах мира. Это касается и России. Так, РФ стала массово производить дешевые беспилотники «Ланцет», которые с легкостью поражают западную военную технику в зоне СВО. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что такой дрон представляет самую главную угрозу. Также Россия стала применять в зоне спецоперации новейшие танки Т-14 «Армата». Это случилось в апреле 2023 года. «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Боевая машина имеет полное цифровое дистанционное управление.