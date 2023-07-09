Минобороны Украины показало «непобедимый» танк. Видео

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, танк, ВСУ, stock
На Украине презентовали новый танк «Оплот» (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны Украины презентовало новый танк «Оплот». По заявлению ведомства, этот танк способен поражать все типы целей.

«„Оплот“ — разработан для нанесения удара всем типам наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника», — говорится в telegram-канале Military Media Center, который передает информацию о военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что танк способен работать в разных климатических условиях. Например, «Оплот» может функционировать при температурах от -40°C до +55°C.

Спецоперация на Украине подтолкнула военное производство во многих странах мира. Это касается и России.

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В чем преимущества российского Т-14 «Армата» над лучшим танком НАТО

Так, РФ стала массово производить дешевые беспилотники «Ланцет», которые с легкостью поражают западную военную технику в зоне СВО. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что такой дрон представляет самую главную угрозу.

Также Россия стала применять в зоне спецоперации новейшие танки Т-14 «Армата». Это случилось в апреле 2023 года. «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Боевая машина имеет полное цифровое дистанционное управление.

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Минобороны Украины презентовало новый танк «Оплот». По заявлению ведомства, этот танк способен поражать все типы целей. «„Оплот“ — разработан для нанесения удара всем типам наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника», — говорится в telegram-канале Military Media Center, который передает информацию о военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что танк способен работать в разных климатических условиях. Например, «Оплот» может функционировать при температурах от -40°C до +55°C. Спецоперация на Украине подтолкнула военное производство во многих странах мира. Это касается и России. Так, РФ стала массово производить дешевые беспилотники «Ланцет», которые с легкостью поражают западную военную технику в зоне СВО. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что такой дрон представляет самую главную угрозу. Также Россия стала применять в зоне спецоперации новейшие танки Т-14 «Армата». Это случилось в апреле 2023 года. «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Боевая машина имеет полное цифровое дистанционное управление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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