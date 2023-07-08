В Великобритании раскрыли главное преимущество ВС РФ перед ВСУ

Россия успешно отражает украинские атаки при помощи авиации. Об этом заявил сотрудник аналитического центра LSE IDEAS Лондонской школы экономики Вук Вуксанович.
«У Украины нет превосходства в авиации, необходимого для такого рода операций. В это время как русские эффективно используют системы вооружения, такие как вертолеты „Аллигатор“ и беспилотники „Ланцет“, для сдерживания наступления Украины», — заявил Вук Вуксанович. Его слова приводит американский журнал
Он также отметил, что страны Запада не рассчитали, что Россия так хорошо подготовится к контрнаступлению Украины. Лидеры стран НАТО думали, что прежних поставок вооружений хватит для успешного контрнаступления.
У ВС России было больше года, чтобы создать укрепленные линии обороны по всей линии фронта. Так, РФ создала простреливаемые артиллерией зоны и создала минные поля. Из-за них Украина не смогла достичь существенных успехов во время наступления.
После провала первого этапа наступления США решили отправить на Украину кассетные боеприпасы. Однако такой тип оружия не сможет повлиять на ход спецоперации.
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