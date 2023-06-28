Артиллеристы ВСУ назвали главный страх перед армией России

Reuters: российский беспилотник «Ланцет» представляет большую опасность для ВСУ
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Ночная репетиция парада Победы на Площади 1905 года. Екатеринбург, беспилотник, репетиция парада
Украинские военные опасаются российского беспилотника «Ланцет» (архивное фото) Фото:
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Российский беспилотник «Ланцет» — самая главная угроза, с которой сталкивались украинские артиллеристы. Об этом они рассказали агентству Reuters.

«Раньше, весной, они не использовали „Ланцеты“ так часто, как сейчас», — заявил артиллерист Богдан с позывным «Док» в интервью газете. Он служит на донецком направлении недалеко от Авдеевки. Несколько украинских артиллеристов отметили, что российские беспилотники «Ланцет» представляют большую опасность.

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Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт заявил, что стоимость производства беспилотника довольно небольшая. По его словам, чтобы создать один «Ланцет», надо потратить три миллиона рублей (примерно 35 000 тысяч долларов). Однако эта техника крайне эффективна против западной техники, которая стоит под несколько миллионов. Беспилотник успешно отражает украинские атаки, передает RT.

Ранее об опасности «Ланцетов» предупреждал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он отметил, что устройство несет большую угрозы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Российский беспилотник «Ланцет» — самая главная угроза, с которой сталкивались украинские артиллеристы. Об этом они рассказали агентству Reuters. «Раньше, весной, они не использовали „Ланцеты“ так часто, как сейчас», — заявил артиллерист Богдан с позывным «Док» в интервью газете. Он служит на донецком направлении недалеко от Авдеевки. Несколько украинских артиллеристов отметили, что российские беспилотники «Ланцет» представляют большую опасность. Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт заявил, что стоимость производства беспилотника довольно небольшая. По его словам, чтобы создать один «Ланцет», надо потратить три миллиона рублей (примерно 35 000 тысяч долларов). Однако эта техника крайне эффективна против западной техники, которая стоит под несколько миллионов. Беспилотник успешно отражает украинские атаки, передает RT. Ранее об опасности «Ланцетов» предупреждал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он отметил, что устройство несет большую угрозы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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