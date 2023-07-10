В ООН пожаловались на детей украинских беженцев

10 июля 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Более половины детей-беженцев не учатся в национальной системе образования, сообщили в ООН Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большинство детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы. Об этом сообщили в детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) и Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). «Более половины детей украинских беженцев в Польше не учатся в национальной системе образования», — написано в материале портала гуманитарной информации Reliefweb. Там отмечают, что школьники перестали посещать учреждения спустя 500 дней после прибытия с Украины. Как сообщает УВКБ, низкие показатели могут быть связаны с частыми переездами украинцев. К тому же на посещаемость может влиять языковой барьер или отсутствие у школ возможностей для приема учеников. Ранее финны пожаловались на украинских беженцев, отказавшихся работать. Фермеры заявили, что беженцы отказываются от сезонной работы по сбору ягод, и при этом не лишаются социальных пособий.

Большинство детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы. Об этом сообщили в детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) и Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). «Более половины детей украинских беженцев в Польше не учатся в национальной системе образования», — написано в материале портала гуманитарной информации Reliefweb. Там отмечают, что школьники перестали посещать учреждения спустя 500 дней после прибытия с Украины. Как сообщает УВКБ, низкие показатели могут быть связаны с частыми переездами украинцев. К тому же на посещаемость может влиять языковой барьер или отсутствие у школ возможностей для приема учеников. Ранее финны пожаловались на украинских беженцев, отказавшихся работать. Фермеры заявили, что беженцы отказываются от сезонной работы по сбору ягод, и при этом не лишаются социальных пособий.