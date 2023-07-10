В ООН пожаловались на детей украинских беженцев

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Подготовка города к Ural Music Night. Екатеринбург, дети бегут, лестница
Более половины детей-беженцев не учатся в национальной системе образования, сообщили в ООН Фото:
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Большинство детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы. Об этом сообщили в детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) и Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

«Более половины детей украинских беженцев в Польше не учатся в национальной системе образования», — написано в материале портала гуманитарной информации Reliefweb. Там отмечают, что школьники перестали посещать учреждения спустя 500 дней после прибытия с Украины.

Как сообщает УВКБ, низкие показатели могут быть связаны с частыми переездами украинцев. К тому же на посещаемость может влиять языковой барьер или отсутствие у школ возможностей для приема учеников.

Ранее финны пожаловались на украинских беженцев, отказавшихся работать. Фермеры заявили, что беженцы отказываются от сезонной работы по сбору ягод, и при этом не лишаются социальных пособий.

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Большинство детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы. Об этом сообщили в детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) и Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). «Более половины детей украинских беженцев в Польше не учатся в национальной системе образования», — написано в материале портала гуманитарной информации Reliefweb. Там отмечают, что школьники перестали посещать учреждения спустя 500 дней после прибытия с Украины. Как сообщает УВКБ, низкие показатели могут быть связаны с частыми переездами украинцев. К тому же на посещаемость может влиять языковой барьер или отсутствие у школ возможностей для приема учеников. Ранее финны пожаловались на украинских беженцев, отказавшихся работать. Фермеры заявили, что беженцы отказываются от сезонной работы по сбору ягод, и при этом не лишаются социальных пособий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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