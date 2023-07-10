В Челябинске отключат четыре светофора

10 июля 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Три светофора будут отключены в центре Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске 11 июля будут отключены четыре светофора. Движение может быть затруднено на улице Труда, а также на перекрестке в Тракторозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «11 июня будут отключены светофоры на перекрестках: ул. Труда — ост. „Зоопарк“, ул. Труда — ост. „МФЦ“ и ул Труда — ул. Северо-Крымская. В это же время не будет работать светофор на перекрестке ул. Комарова — ул. Краснофлотская», — сообщили в ведомстве. Отключение светофоров планируется с 8:00 до 18:00. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

В Челябинске 11 июля будут отключены четыре светофора. Движение может быть затруднено на улице Труда, а также на перекрестке в Тракторозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «11 июня будут отключены светофоры на перекрестках: ул. Труда — ост. „Зоопарк“, ул. Труда — ост. „МФЦ“ и ул Труда — ул. Северо-Крымская. В это же время не будет работать светофор на перекрестке ул. Комарова — ул. Краснофлотская», — сообщили в ведомстве. Отключение светофоров планируется с 8:00 до 18:00. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.