В Челябинске отключат четыре светофора

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Город. Разное. Курган, светофор, пешеходный переход
Три светофора будут отключены в центре Челябинска Фото:

В Челябинске 11 июля будут отключены четыре светофора. Движение может быть затруднено на улице Труда, а также на перекрестке в Тракторозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«11 июня будут отключены светофоры на перекрестках: ул. Труда — ост. „Зоопарк“, ул. Труда — ост. „МФЦ“ и ул Труда — ул. Северо-Крымская. В это же время не будет работать светофор на перекрестке ул. Комарова — ул. Краснофлотская», — сообщили в ведомстве.

Отключение светофоров планируется с 8:00 до 18:00. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

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В Челябинске 11 июля будут отключены четыре светофора. Движение может быть затруднено на улице Труда, а также на перекрестке в Тракторозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «11 июня будут отключены светофоры на перекрестках: ул. Труда — ост. „Зоопарк“, ул. Труда — ост. „МФЦ“ и ул Труда — ул. Северо-Крымская. В это же время не будет работать светофор на перекрестке ул. Комарова — ул. Краснофлотская», — сообщили в ведомстве. Отключение светофоров планируется с 8:00 до 18:00. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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