УФАС ХМАО заступилось за строительную компанию, которую пытался наказать фонд капремонта

11 июля 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Фонд капремонта пытался включить подрядчика в реестр недобросовестных организаций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Федеральной антимонопольной службы в Ханты-Мансийском автономном округе заступилось за строительную компанию «Квадрат». Югорский фонд капремонта пытался включить подрядчика в реестр недобросовестных организаций из-за срыва ремонта многоквартирного дома, сообщили URA.RU в югорском ФАС. «Ханты-Мансийское УФАС России отстояло права подрядной организации ООО „Квадрат“. Комиссией управления было рассмотрено заявление Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов о включении ООО „Квадрат“ в реестр недобросовестных подрядных организаций», — говорится в сообщении ведомства. Подрядчик занимался капитальным ремонтом внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, но не смог уложиться в сроки из-за того, что собственники не пускали строителей в свое жилье. «Комиссия управления не выявила в действиях ООО „Квадрат“ умышленного неисполнения условий договора», — добавляют в югорском ФАС. Позицию ведомства поддержали в арбитражном суде. Ранее URA.RU рассказывало, что управление Федеральной антимонопольной службы в ХМАО засудило «Ростелеком» из-за незаконной рекламы. Сотовая компания навязывала свои услуги югорчанам по телефону без их согласия.

Управление Федеральной антимонопольной службы в Ханты-Мансийском автономном округе заступилось за строительную компанию «Квадрат». Югорский фонд капремонта пытался включить подрядчика в реестр недобросовестных организаций из-за срыва ремонта многоквартирного дома, сообщили URA.RU в югорском ФАС. «Ханты-Мансийское УФАС России отстояло права подрядной организации ООО „Квадрат“. Комиссией управления было рассмотрено заявление Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов о включении ООО „Квадрат“ в реестр недобросовестных подрядных организаций», — говорится в сообщении ведомства. Подрядчик занимался капитальным ремонтом внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, но не смог уложиться в сроки из-за того, что собственники не пускали строителей в свое жилье. «Комиссия управления не выявила в действиях ООО „Квадрат“ умышленного неисполнения условий договора», — добавляют в югорском ФАС. Позицию ведомства поддержали в арбитражном суде. Ранее URA.RU рассказывало, что управление Федеральной антимонопольной службы в ХМАО засудило «Ростелеком» из-за незаконной рекламы. Сотовая компания навязывала свои услуги югорчанам по телефону без их согласия.