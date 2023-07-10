УФАС ХМАО заступилось за строительную компанию, которую пытался наказать фонд капремонта

Управление Федеральной антимонопольной службы в Ханты-Мансийском автономном округе заступилось за строительную компанию «Квадрат». Югорский фонд капремонта пытался включить подрядчика в реестр недобросовестных организаций из-за срыва ремонта многоквартирного дома, сообщили URA.RU в югорском ФАС.
«Ханты-Мансийское УФАС России отстояло права подрядной организации ООО „Квадрат“. Комиссией управления было рассмотрено заявление Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов о включении ООО „Квадрат“ в реестр недобросовестных подрядных организаций», — говорится в сообщении ведомства.
Подрядчик занимался капитальным ремонтом внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, но не смог уложиться в сроки из-за того, что собственники не пускали строителей в свое жилье. «Комиссия управления не выявила в действиях ООО „Квадрат“ умышленного неисполнения условий договора», — добавляют в югорском ФАС. Позицию ведомства поддержали в арбитражном суде.
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