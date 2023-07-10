10 июля 2023
09 июля 2023

УФАС ХМАО заступилось за строительную компанию, которую пытался наказать фонд капремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, фасад здания, капитальный ремонт, капремонт, ремонт, леса
Фонд капремонта пытался включить подрядчика в реестр недобросовестных организаций Фото:

Управление Федеральной антимонопольной службы в Ханты-Мансийском автономном округе заступилось за строительную компанию «Квадрат». Югорский фонд капремонта пытался включить подрядчика в реестр недобросовестных организаций из-за срыва ремонта многоквартирного дома, сообщили URA.RU в югорском ФАС.

«Ханты-Мансийское УФАС России отстояло права подрядной организации ООО „Квадрат“. Комиссией управления было рассмотрено заявление Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов о включении ООО „Квадрат“ в реестр недобросовестных подрядных организаций», — говорится в сообщении ведомства.

Подрядчик занимался капитальным ремонтом внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, но не смог уложиться в сроки из-за того, что собственники не пускали строителей в свое жилье. «Комиссия управления не выявила в действиях ООО „Квадрат“ умышленного неисполнения условий договора», — добавляют в югорском ФАС. Позицию ведомства поддержали в арбитражном суде.

Ранее URA.RU рассказывало, что управление Федеральной антимонопольной службы в ХМАО засудило «Ростелеком» из-за незаконной рекламы. Сотовая компания навязывала свои услуги югорчанам по телефону без их согласия.

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Управление Федеральной антимонопольной службы в Ханты-Мансийском автономном округе заступилось за строительную компанию «Квадрат». Югорский фонд капремонта пытался включить подрядчика в реестр недобросовестных организаций из-за срыва ремонта многоквартирного дома, сообщили URA.RU в югорском ФАС. «Ханты-Мансийское УФАС России отстояло права подрядной организации ООО „Квадрат“. Комиссией управления было рассмотрено заявление Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов о включении ООО „Квадрат“ в реестр недобросовестных подрядных организаций», — говорится в сообщении ведомства. Подрядчик занимался капитальным ремонтом внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, но не смог уложиться в сроки из-за того, что собственники не пускали строителей в свое жилье. «Комиссия управления не выявила в действиях ООО „Квадрат“ умышленного неисполнения условий договора», — добавляют в югорском ФАС. Позицию ведомства поддержали в арбитражном суде. Ранее URA.RU рассказывало, что управление Федеральной антимонопольной службы в ХМАО засудило «Ростелеком» из-за незаконной рекламы. Сотовая компания навязывала свои услуги югорчанам по телефону без их согласия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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