На трассе в ХМАО произошло смертельное ДТП. Видео

11 июля 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

В ДТП погиб водитель и пострадали два пассажира Фото: Александр Елизаров © URA.RU На трассе от Нягани до Ханты-Мансийска таксист за рулем легкового автомобиля Hyundai Solaris попал в смертельное ДТП с иномаркой Great Wall. В результате инцидента также пострадали еще двое человек, о чем рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по ХМАО. «По предварительным данным, водитель автомобиля Solaris выехал на встречную полосу движения и не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП с пикапом марки Great Wall», — рассказали в пресс-службе ведомства. В результате аварии пострадали три человека. Там уточнили, что водитель легковушки погиб после столкновения, а два пассажира пикапа получили травмы. Сейчас их увезли в больницу. Остальные обстоятельства ДТП уточняются.

На трассе от Нягани до Ханты-Мансийска таксист за рулем легкового автомобиля Hyundai Solaris попал в смертельное ДТП с иномаркой Great Wall. В результате инцидента также пострадали еще двое человек, о чем рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по ХМАО. «По предварительным данным, водитель автомобиля Solaris выехал на встречную полосу движения и не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП с пикапом марки Great Wall», — рассказали в пресс-службе ведомства. В результате аварии пострадали три человека. Там уточнили, что водитель легковушки погиб после столкновения, а два пассажира пикапа получили травмы. Сейчас их увезли в больницу. Остальные обстоятельства ДТП уточняются.