10 июля 2023
09 июля 2023

На трассе в ХМАО произошло смертельное ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие моста через Вах. Нижневартовск., дпс
В ДТП погиб водитель и пострадали два пассажира Фото:

На трассе от Нягани до Ханты-Мансийска таксист за рулем легкового автомобиля Hyundai Solaris попал в смертельное ДТП с иномаркой Great Wall. В результате инцидента также пострадали еще двое человек, о чем рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по ХМАО.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Solaris выехал на встречную полосу движения и не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП с пикапом марки Great Wall», — рассказали в пресс-службе ведомства. В результате аварии пострадали три человека.

Там уточнили, что водитель легковушки погиб после столкновения, а два пассажира пикапа получили травмы. Сейчас их увезли в больницу. Остальные обстоятельства ДТП уточняются.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе от Нягани до Ханты-Мансийска таксист за рулем легкового автомобиля Hyundai Solaris попал в смертельное ДТП с иномаркой Great Wall. В результате инцидента также пострадали еще двое человек, о чем рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по ХМАО. «По предварительным данным, водитель автомобиля Solaris выехал на встречную полосу движения и не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП с пикапом марки Great Wall», — рассказали в пресс-службе ведомства. В результате аварии пострадали три человека. Там уточнили, что водитель легковушки погиб после столкновения, а два пассажира пикапа получили травмы. Сейчас их увезли в больницу. Остальные обстоятельства ДТП уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...