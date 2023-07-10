На трассе от Нягани до Ханты-Мансийска таксист за рулем легкового автомобиля Hyundai Solaris попал в смертельное ДТП с иномаркой Great Wall. В результате инцидента также пострадали еще двое человек, о чем рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по ХМАО.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Solaris выехал на встречную полосу движения и не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП с пикапом марки Great Wall», — рассказали в пресс-службе ведомства. В результате аварии пострадали три человека.
Там уточнили, что водитель легковушки погиб после столкновения, а два пассажира пикапа получили травмы. Сейчас их увезли в больницу. Остальные обстоятельства ДТП уточняются.
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