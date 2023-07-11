В США назвали конфликт на Украине репетицией

NYT: конфликт на Украине является репетицией США перед конфронтацией с Китаем

11 июля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

США хотят увеличить военное производство, пишет NYT Фото: Сергей Русанов © URA.RU Конфликт на Украине является подготовкой США к конфронтации с Китаем (КНР). Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Конфликт [на Украине] также служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем, в которой нельзя так легко рассчитывать на европейскую поддержку», — говорится в материале . Отмечается, что Вашингтон хочет увеличить военное производство и ограничить Китаю доступ к технологиям США. Ограничение Китая от американских технологий противоречит интересам Европы. Это показывает успехи США в том, как они «заставляют Европу» следовать по американскому сценарию. Ранее в Китае заявили, что одна из главных стратегических ошибок США является рассмотрение КНР как основного соперника. Американский политолог, профессор Гарвардского университета и автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най отметил, что война между США и Китаем станет смертельной ошибкой, передает телеканал 360.

Конфликт на Украине является подготовкой США к конфронтации с Китаем (КНР). Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Конфликт [на Украине] также служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем, в которой нельзя так легко рассчитывать на европейскую поддержку», — говорится в материале. Отмечается, что Вашингтон хочет увеличить военное производство и ограничить Китаю доступ к технологиям США. Ограничение Китая от американских технологий противоречит интересам Европы. Это показывает успехи США в том, как они «заставляют Европу» следовать по американскому сценарию. Ранее в Китае заявили, что одна из главных стратегических ошибок США является рассмотрение КНР как основного соперника. Американский политолог, профессор Гарвардского университета и автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най отметил, что война между США и Китаем станет смертельной ошибкой, передает телеканал 360.