В США назвали конфликт на Украине репетицией

NYT: конфликт на Украине является репетицией США перед конфронтацией с Китаем
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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, америка, флаг сша, бостон
США хотят увеличить военное производство, пишет NYT Фото:

Конфликт на Украине является подготовкой США к конфронтации с Китаем (КНР). Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Конфликт [на Украине] также служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем, в которой нельзя так легко рассчитывать на европейскую поддержку», — говорится в материале. Отмечается, что Вашингтон хочет увеличить военное производство и ограничить Китаю доступ к технологиям США.

Ограничение Китая от американских технологий противоречит интересам Европы. Это показывает успехи США в том, как они «заставляют Европу» следовать по американскому сценарию.

Ранее в Китае заявили, что одна из главных стратегических ошибок США является рассмотрение КНР как основного соперника. Американский политолог, профессор Гарвардского университета и автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най отметил, что война между США и Китаем станет смертельной ошибкой, передает телеканал 360.

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Конфликт на Украине является подготовкой США к конфронтации с Китаем (КНР). Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Конфликт [на Украине] также служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем, в которой нельзя так легко рассчитывать на европейскую поддержку», — говорится в материале. Отмечается, что Вашингтон хочет увеличить военное производство и ограничить Китаю доступ к технологиям США. Ограничение Китая от американских технологий противоречит интересам Европы. Это показывает успехи США в том, как они «заставляют Европу» следовать по американскому сценарию. Ранее в Китае заявили, что одна из главных стратегических ошибок США является рассмотрение КНР как основного соперника. Американский политолог, профессор Гарвардского университета и автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най отметил, что война между США и Китаем станет смертельной ошибкой, передает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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