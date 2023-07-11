11 июля 2023

В Пермском крае поймали торговца нелегальными сигаретами

© Служба новостей «URA.RU»
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Мемориальная доска Борису Рыжему у входа в журнал Урал. Екатеринбург, сигареты ява
Прокуратура утвердила обвинение пермяку, торговавшему нелегальными сигаретами Фото:

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Перми, которого поймали на нелегальной торговле сигаретами. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«В ходе оперативно — розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, изъято более 9 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью более 1 млн рублей. Предприниматель продавал их по цене ниже минимальной стоимости», — указано на сайте ведомства.

Уточняется, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд Перми. По данным следствия, предприниматель занимался торговлей контрафактными сигаретами с декабря 2022 по февраль 2023 года.

Ранее в Перми полицейские обнаружили и изъяли около двухсот тысяч пачек контрафактных сигарет, которыми торговали в одном из павильонов на рынке. О незаконной деятельности рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Перми, которого поймали на нелегальной торговле сигаретами. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «В ходе оперативно — розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, изъято более 9 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью более 1 млн рублей. Предприниматель продавал их по цене ниже минимальной стоимости», — указано на сайте ведомства. Уточняется, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд Перми. По данным следствия, предприниматель занимался торговлей контрафактными сигаретами с декабря 2022 по февраль 2023 года. Ранее в Перми полицейские обнаружили и изъяли около двухсот тысяч пачек контрафактных сигарет, которыми торговали в одном из павильонов на рынке. О незаконной деятельности рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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