В Пермском крае поймали торговца нелегальными сигаретами

12 июля 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Прокуратура утвердила обвинение пермяку, торговавшему нелегальными сигаретами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Перми, которого поймали на нелегальной торговле сигаретами. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «В ходе оперативно — розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, изъято более 9 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью более 1 млн рублей. Предприниматель продавал их по цене ниже минимальной стоимости», — указано на сайте ведомства. Уточняется, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд Перми. По данным следствия, предприниматель занимался торговлей контрафактными сигаретами с декабря 2022 по февраль 2023 года. Ранее в Перми полицейские обнаружили и изъяли около двухсот тысяч пачек контрафактных сигарет, которыми торговали в одном из павильонов на рынке. О незаконной деятельности рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Перми, которого поймали на нелегальной торговле сигаретами. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «В ходе оперативно — розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, изъято более 9 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью более 1 млн рублей. Предприниматель продавал их по цене ниже минимальной стоимости», — указано на сайте ведомства. Уточняется, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд Перми. По данным следствия, предприниматель занимался торговлей контрафактными сигаретами с декабря 2022 по февраль 2023 года. Ранее в Перми полицейские обнаружили и изъяли около двухсот тысяч пачек контрафактных сигарет, которыми торговали в одном из павильонов на рынке. О незаконной деятельности рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.