Пермские силовики обнаружили сотни тысяч пачек поддельных сигарет

12 октября 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Полицейские обнаружили поддельные сигареты в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми полицейские обнаружили и изъяли около двухсот тысяч пачек контрафактных сигарет, которыми торговали в одном из павильонов на рынке. Подробности о незаконной деятельности на территории города рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Установлено, что 56-летний уроженец ближнего зарубежья занимался незаконным хранением и торговлей контрафактных сигарет. На одном из рынков, расположенных в Свердловском районе Перми, у него был павильон. К своей деятельности мужчина привлекал родственников. В ходе обыска сотрудниками правоохранительных органов были изъяты около 200 тысяч пачек табачной продукции с признаками подделки акцизных марок. Проведенное исследование показало, что изготовлены они были кустарным способом», — сообщили в полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, на время следствия он находится под подпиской о невыезде. Роль родственников, привлеченных к незаконной деятельности, сейчас выясняют полицейские.

В Перми полицейские обнаружили и изъяли около двухсот тысяч пачек контрафактных сигарет, которыми торговали в одном из павильонов на рынке. Подробности о незаконной деятельности на территории города рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Установлено, что 56-летний уроженец ближнего зарубежья занимался незаконным хранением и торговлей контрафактных сигарет. На одном из рынков, расположенных в Свердловском районе Перми, у него был павильон. К своей деятельности мужчина привлекал родственников. В ходе обыска сотрудниками правоохранительных органов были изъяты около 200 тысяч пачек табачной продукции с признаками подделки акцизных марок. Проведенное исследование показало, что изготовлены они были кустарным способом», — сообщили в полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, на время следствия он находится под подпиской о невыезде. Роль родственников, привлеченных к незаконной деятельности, сейчас выясняют полицейские.