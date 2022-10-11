11 октября 2022

Пермские силовики обнаружили сотни тысяч пачек поддельных сигарет

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Полицейские обнаружили поддельные сигареты в Перми Фото:

В Перми полицейские обнаружили и изъяли около двухсот тысяч пачек контрафактных сигарет, которыми торговали в одном из павильонов на рынке. Подробности о незаконной деятельности на территории города рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что 56-летний уроженец ближнего зарубежья занимался незаконным хранением и торговлей контрафактных сигарет. На одном из рынков, расположенных в Свердловском районе Перми, у него был павильон. К своей деятельности мужчина привлекал родственников. В ходе обыска сотрудниками правоохранительных органов были изъяты около 200 тысяч пачек табачной продукции с признаками подделки акцизных марок. Проведенное исследование показало, что изготовлены они были кустарным способом», — сообщили в полиции.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, на время следствия он находится под подпиской о невыезде. Роль родственников, привлеченных к незаконной деятельности, сейчас выясняют полицейские.

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В Перми полицейские обнаружили и изъяли около двухсот тысяч пачек контрафактных сигарет, которыми торговали в одном из павильонов на рынке. Подробности о незаконной деятельности на территории города рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Установлено, что 56-летний уроженец ближнего зарубежья занимался незаконным хранением и торговлей контрафактных сигарет. На одном из рынков, расположенных в Свердловском районе Перми, у него был павильон. К своей деятельности мужчина привлекал родственников. В ходе обыска сотрудниками правоохранительных органов были изъяты около 200 тысяч пачек табачной продукции с признаками подделки акцизных марок. Проведенное исследование показало, что изготовлены они были кустарным способом», — сообщили в полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, на время следствия он находится под подпиской о невыезде. Роль родственников, привлеченных к незаконной деятельности, сейчас выясняют полицейские.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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