Жители Копейска пожаловались на дыру в асфальте на оживленном перекрестке. Видео

12 июля 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Дыру в асфальте не заделывают уже более трех месяцев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Горняк Копейска (Челябинская область) на одном из оживленных перекрестков на дороге образовалась дыра. Власти опасность для жителей игнорируют, сообщил URA.RU 12 июля руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «В поселке Горняк в асфальте образовалась дыра на одном из самых оживленных перекрестков по улице Чернышевского, дом 43. К нам обратились местные с просьбой достучаться до властей. По их словам, самостоятельно им не удалось, а чиновники не замечают проблему», — уточнил Рыжий. Рядом находятся школа и детский сад. Жители пожаловались ОНФ, что дыра в асфальте уже более трех месяцев. Провал превратился в помойку. На записи видно, что там скопились мусор и трупы птиц.

В поселке Горняк Копейска (Челябинская область) на одном из оживленных перекрестков на дороге образовалась дыра. Власти опасность для жителей игнорируют, сообщил URA.RU 12 июля руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «В поселке Горняк в асфальте образовалась дыра на одном из самых оживленных перекрестков по улице Чернышевского, дом 43. К нам обратились местные с просьбой достучаться до властей. По их словам, самостоятельно им не удалось, а чиновники не замечают проблему», — уточнил Рыжий. Рядом находятся школа и детский сад. Жители пожаловались ОНФ, что дыра в асфальте уже более трех месяцев. Провал превратился в помойку. На записи видно, что там скопились мусор и трупы птиц.