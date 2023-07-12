Челябинцев будут бесплатно учить управлять беспилотниками

13 июля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Для контрактников с минобороны обучение бесплатное, для остальных — 12 тысяч рублей Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU Жители Челябинской области, заключившие контракт с минобороны РФ, смогут бесплатно пройти обучение на оператора беспилотников. Курсы по подготовке начнутся в Челябинском юридическом колледже (ЧЮК) 24 июля, сообщили URA.RU в правительстве региона. «Челябинский юридический колледж с компанией „Технопорт“ запускает курсы с 24 июля. Южноуральцы, заключившие контракт с минобороны РФ, смогут пройти обучение на оператора беспилотных летательных аппаратов бесплатно», — уточнили в правительстве. Пройти программу могут лица со средним специальным образованием старше 18 лет. На курсе научат применять беспилотники в боевых условиях, проводить предполетную подготовку, разведку и устранять неполадки в работе. В основу обучения заложена практика. «Важную роль в СВО играют беспилотные летательные аппараты. На базе воинских частей формируем спецподразделения — отдельные роты БПЛА. При начальной подготовке призывника направят в эти подразделения» — отметил начальник отбора на службу по контракту в регионе Андрей Козлов. На курсе особое внимание уделят типу дронов, которые используются в зоне СВО. В отличии от обычных беспилотников они обладают высокой скоростью и используются как ударные средства для уничтожения. В том числе такие дроны могут поражать танки, которые движутся по пересеченной местности. Студенты начнут отрабатывать навыки на симуляторах, а после выйдут в поле. Все обучение займет 54 часа. Выпускникам будет выдано удостоверение о повышении квалификации «Оператор беспилотных летательных аппаратов». Подробности можно узнать, обратившись в ЧЮК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинской области, заключившие контракт с минобороны РФ, смогут бесплатно пройти обучение на оператора беспилотников. Курсы по подготовке начнутся в Челябинском юридическом колледже (ЧЮК) 24 июля, сообщили URA.RU в правительстве региона. «Челябинский юридический колледж с компанией „Технопорт“ запускает курсы с 24 июля. Южноуральцы, заключившие контракт с минобороны РФ, смогут пройти обучение на оператора беспилотных летательных аппаратов бесплатно», — уточнили в правительстве. Пройти программу могут лица со средним специальным образованием старше 18 лет. На курсе научат применять беспилотники в боевых условиях, проводить предполетную подготовку, разведку и устранять неполадки в работе. В основу обучения заложена практика. «Важную роль в СВО играют беспилотные летательные аппараты. На базе воинских частей формируем спецподразделения — отдельные роты БПЛА. При начальной подготовке призывника направят в эти подразделения» — отметил начальник отбора на службу по контракту в регионе Андрей Козлов. На курсе особое внимание уделят типу дронов, которые используются в зоне СВО. В отличии от обычных беспилотников они обладают высокой скоростью и используются как ударные средства для уничтожения. В том числе такие дроны могут поражать танки, которые движутся по пересеченной местности. Студенты начнут отрабатывать навыки на симуляторах, а после выйдут в поле. Все обучение займет 54 часа. Выпускникам будет выдано удостоверение о повышении квалификации «Оператор беспилотных летательных аппаратов». Подробности можно узнать, обратившись в ЧЮК.