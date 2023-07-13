В Екатеринбурге начали проверку из-за нападения с ножом на сотрудника завода

13 июля 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Работник «Лазурита» пострадал, пытаясь защитить коллегу от бывшего мужа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудник мебельного завода «Лазурит» в Екатеринбурге получил ножевое ранение после того, как попытался защитить коллегу. К ней с разборками пришел бывший муж. Полиция начала проверку по факту инцидента, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «В офисы проник мужчина с ножом — бывший муж одной из сотрудниц. Он пришел к ней, потому что та не пускала его к ребенку. Начал ей угрожать, хватать, пытаться вытащить на улицу. В этом же кабинете сидел парень, который вступился за коллегу и получил ножевое ранение в руку. Как только мужчина увидел кровь, убежал, а парня увезли на скорой зашивать рану», — цитирует Е1.ru читателя, знакомого с историей. Пострадавший уже написал заявление в полицию, его зарегистрировали. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия. По результатам будет принято обоснованное решение», — рассказали в УМВД.

Сотрудник мебельного завода «Лазурит» в Екатеринбурге получил ножевое ранение после того, как попытался защитить коллегу. К ней с разборками пришел бывший муж. Полиция начала проверку по факту инцидента, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «В офисы проник мужчина с ножом — бывший муж одной из сотрудниц. Он пришел к ней, потому что та не пускала его к ребенку. Начал ей угрожать, хватать, пытаться вытащить на улицу. В этом же кабинете сидел парень, который вступился за коллегу и получил ножевое ранение в руку. Как только мужчина увидел кровь, убежал, а парня увезли на скорой зашивать рану», — цитирует Е1.ru читателя, знакомого с историей. Пострадавший уже написал заявление в полицию, его зарегистрировали. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия. По результатам будет принято обоснованное решение», — рассказали в УМВД.