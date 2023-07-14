В РФ расширили перечень отслеживаемых наркотиков

Список средств дополнен 21 позицией
В правительстве России расширили список контролируемых наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
«Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства, дополнен 21 позицией», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там отмечают, что в список вошли вещества опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов, которые опасны для жизни человека.
Ранее ФСБ пресекла ввоз почти полтонны кокаина в Россию. Спецслужба перехватила фуры, в которых было 492 килограмма кокаина.
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