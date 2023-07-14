В РФ расширили перечень отслеживаемых наркотиков

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Клипарт. Екатеринбург, таблетки, наркотики, лекарство
Список средств дополнен 21 позицией Фото:

В правительстве России расширили список контролируемых наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

«Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства, дополнен 21 позицией», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там отмечают, что в список вошли вещества опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов, которые опасны для жизни человека.

Ранее ФСБ пресекла ввоз почти полтонны кокаина в Россию. Спецслужба перехватила фуры, в которых было 492 килограмма кокаина.

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В правительстве России расширили список контролируемых наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ. «Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства, дополнен 21 позицией», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там отмечают, что в список вошли вещества опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов, которые опасны для жизни человека. Ранее ФСБ пресекла ввоз почти полтонны кокаина в Россию. Спецслужба перехватила фуры, в которых было 492 килограмма кокаина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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