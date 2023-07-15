Reuters: власти США хотят принудить Байдена рассекретить данные о НЛО

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Сенаторы хотят вынудить США раскрыть правду о НЛО Фото:

Американские сенаторы хотят внести поправки в закон о полномочиях в сфере национальной обороны. Данные изменения могли бы вынудить президента США Джо Байдена рассекретить данные о неопознанных летающих объектах (НЛО). С такой инициативой выступили демократ Чак Шумер и республиканец Майк Раундс.

«На протяжении десятилетий многие американцы были очарованы таинственными и необъяснимыми объектами, и давно пора получить ответы [от Байдена и Пентагона]», — подчеркнул Чак Шумер в своем заявлении. Его слова приводит Reuters. По мнению Шумера, американская общественность имеет право знать правду о необъяснимых явлениях. В свою очередь сенатор Раундс добавил, что целью данных поправок является обеспечение достоверности проводимых расследований в области НЛО.

Ранее в спецслужбах США заявляли, что Вашингтон осознанно использует тему с НЛО для отвлечения внимания общественности от актуальных проблем. Представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала интерес к теме НЛО со стороны Вашингтона и иронично призывала их и дальше «заниматься актуальными проблемами», передает RT.

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Американские сенаторы хотят внести поправки в закон о полномочиях в сфере национальной обороны. Данные изменения могли бы вынудить президента США Джо Байдена рассекретить данные о неопознанных летающих объектах (НЛО). С такой инициативой выступили демократ Чак Шумер и республиканец Майк Раундс. «На протяжении десятилетий многие американцы были очарованы таинственными и необъяснимыми объектами, и давно пора получить ответы [от Байдена и Пентагона]», — подчеркнул Чак Шумер в своем заявлении. Его слова приводит Reuters. По мнению Шумера, американская общественность имеет право знать правду о необъяснимых явлениях. В свою очередь сенатор Раундс добавил, что целью данных поправок является обеспечение достоверности проводимых расследований в области НЛО. Ранее в спецслужбах США заявляли, что Вашингтон осознанно использует тему с НЛО для отвлечения внимания общественности от актуальных проблем. Представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала интерес к теме НЛО со стороны Вашингтона и иронично призывала их и дальше «заниматься актуальными проблемами», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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