Reuters: власти США хотят принудить Байдена рассекретить данные о НЛО

Сенаторы хотят вынудить США раскрыть правду о НЛО Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Американские сенаторы хотят внести поправки в закон о полномочиях в сфере национальной обороны. Данные изменения могли бы вынудить президента США Джо Байдена рассекретить данные о неопознанных летающих объектах (НЛО). С такой инициативой выступили демократ Чак Шумер и республиканец Майк Раундс.

«На протяжении десятилетий многие американцы были очарованы таинственными и необъяснимыми объектами, и давно пора получить ответы [от Байдена и Пентагона]», — подчеркнул Чак Шумер в своем заявлении. Его слова приводит Reuters. По мнению Шумера, американская общественность имеет право знать правду о необъяснимых явлениях. В свою очередь сенатор Раундс добавил, что целью данных поправок является обеспечение достоверности проводимых расследований в области НЛО.

Ранее в спецслужбах США заявляли, что Вашингтон осознанно использует тему с НЛО для отвлечения внимания общественности от актуальных проблем. Представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала интерес к теме НЛО со стороны Вашингтона и иронично призывала их и дальше «заниматься актуальными проблемами», передает RT.