Сноуден: США разводят панику вокруг НЛО, чтобы отвлечь людей от другого скандала

14 февраля 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

В Белом доме искуственно развели панику вокруг НЛО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Вашингтон создает искусственную панику вокруг ситуации с китайским аэростатом и неопознанными летающими объектами (НЛО) чтобы отвлечь внимание общественности от теракта на газопроводах «Северный поток». Такой политический ход увидел экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден. «Это всего лишь старая искусственно вызванная паника, <…> гарантирующая, что репортерам, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами. А не бюджеты или взрывы (а-ля „Северный поток“)», — написал Сноуден у себя в Twitter. Ранее он также намекнул, что Вашингтон был одним из участников подрыва «Северных потоков». Таким образом он поддержал расследование американского журналиста Сеймура Херша, который выяснил, что именно спецслужбы США стоят за диверсией на газопроводах. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Страны начали искать виновных, но США отвергли причастность к диверсиям. Как сообщало URA.RU, сенатор РФ Алексей Пушков тоже увидел в действиях США попытку отвлечения внимания мировой общественности от терактов на газопроводах. По его словам, даже американские пользователи соцсетей заметили попытку раздуть скандал из обнаружения НЛО.

Вашингтон создает искусственную панику вокруг ситуации с китайским аэростатом и неопознанными летающими объектами (НЛО) чтобы отвлечь внимание общественности от теракта на газопроводах «Северный поток». Такой политический ход увидел экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден. «Это всего лишь старая искусственно вызванная паника, <…> гарантирующая, что репортерам, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами. А не бюджеты или взрывы (а-ля „Северный поток“)», — написал Сноуден у себя в Twitter. Ранее он также намекнул, что Вашингтон был одним из участников подрыва «Северных потоков». Таким образом он поддержал расследование американского журналиста Сеймура Херша, который выяснил, что именно спецслужбы США стоят за диверсией на газопроводах. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Страны начали искать виновных, но США отвергли причастность к диверсиям. Как сообщало URA.RU, сенатор РФ Алексей Пушков тоже увидел в действиях США попытку отвлечения внимания мировой общественности от терактов на газопроводах. По его словам, даже американские пользователи соцсетей заметили попытку раздуть скандал из обнаружения НЛО.