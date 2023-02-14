Захарова заявила, что на США напали покемоны

Захарова: на США в преддверии выборов напали покемоны и НЛО

15 февраля 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Тема с НЛО заменила тему обвинения России во всех американских бедах, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за исчерпания темы России в политическом дискурсе власти США в преддверии выборов начинают затрагивать тему НЛО, а далее могут приступить к обсуждению возможного нападения на Соединенные Штаты покемонов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «На Америку напали покемоны. В США скоро выборы. Все. Точка. Поэтому будут темы нападения на страну покемонов, будет и НЛО, и что угодно», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что тема обсуждения виновности России во всех американских проблемах исчерпана и для увлечения избирателей накануне выборов требуется разработка новых тем для дискуссий. Ранее президент США Джо Байден поручил изучить степень угрозы НЛО для безопасности Соединенных Штатов. Американская разведка поделилась данными об обнаружении 500 случаев встречи с неопознанными летающими объектами, передает RT. Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден выразил мнение, что тема с НЛО может помочь отвлечь внимание американской публики от взрывов на «Северных потоках», пишет «Национальная служба новостей».

Из-за исчерпания темы России в политическом дискурсе власти США в преддверии выборов начинают затрагивать тему НЛО, а далее могут приступить к обсуждению возможного нападения на Соединенные Штаты покемонов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «На Америку напали покемоны. В США скоро выборы. Все. Точка. Поэтому будут темы нападения на страну покемонов, будет и НЛО, и что угодно», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что тема обсуждения виновности России во всех американских проблемах исчерпана и для увлечения избирателей накануне выборов требуется разработка новых тем для дискуссий. Ранее президент США Джо Байден поручил изучить степень угрозы НЛО для безопасности Соединенных Штатов. Американская разведка поделилась данными об обнаружении 500 случаев встречи с неопознанными летающими объектами, передает RT. Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден выразил мнение, что тема с НЛО может помочь отвлечь внимание американской публики от взрывов на «Северных потоках», пишет «Национальная служба новостей».