В лобовом ДТП на Западном обходе Челябинска едва не погибли два водителя. Фото

15 июля 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске на 24 км автодороги Западный обход 15 июля в лобовом ДТП пострадали два водителя. Об этом URA.RU рассказали в областном ГИБДД. «Устанавливают обстоятельства ДТП в Сосновском районе, которое произошло 15 июля в 15:26 на 24 км автодороги Западный обход города Челябинска. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Toyota Mark II («Тойота Марк 2») при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным автомобилем Citroen C4 («Ситроен С4»), которым управлял 66-летний мужчина. Прочие обстоятельства ДТП сейчас выясняются, отметили в ГИБДД по Челябинской области. Ранее в Челябинске в ДТП пострадали трое детей. Пятилетней девочке потребовалась госпитализация, остальные пострадавшие в аварии отправлены на амбулаторное лечение. В ДТП серьезно пострадали оба водителя Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции по Челябинской области Один из водителей не убедился в безопасности маневра Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции по Челябинской области

В Челябинске на 24 км автодороги Западный обход 15 июля в лобовом ДТП пострадали два водителя. Об этом URA.RU рассказали в областном ГИБДД. «Устанавливают обстоятельства ДТП в Сосновском районе, которое произошло 15 июля в 15:26 на 24 км автодороги Западный обход города Челябинска. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Toyota Mark II («Тойота Марк 2») при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным автомобилем Citroen C4 («Ситроен С4»), которым управлял 66-летний мужчина. Прочие обстоятельства ДТП сейчас выясняются, отметили в ГИБДД по Челябинской области. Ранее в Челябинске в ДТП пострадали трое детей. Пятилетней девочке потребовалась госпитализация, остальные пострадавшие в аварии отправлены на амбулаторное лечение.