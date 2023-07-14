14 июля 2023

В лобовом ДТП на Западном обходе Челябинска едва не погибли два водителя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная кража. Пермь, место происшествия, разбитое стекло авто, авто воры
Сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП Фото:

В Челябинске на 24 км автодороги Западный обход 15 июля в лобовом ДТП пострадали два водителя. Об этом URA.RU рассказали в областном ГИБДД.

«Устанавливают обстоятельства ДТП в Сосновском районе, которое произошло 15 июля в 15:26 на 24 км автодороги Западный обход города Челябинска. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Toyota Mark II («Тойота Марк 2») при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным автомобилем Citroen C4 («Ситроен С4»), которым управлял 66-летний мужчина. Прочие обстоятельства ДТП сейчас выясняются, отметили в ГИБДД по Челябинской области.

Ранее в Челябинске в ДТП пострадали трое детей. Пятилетней девочке потребовалась госпитализация, остальные пострадавшие в аварии отправлены на амбулаторное лечение.

В ДТП серьезно пострадали оба водителя
В ДТП серьезно пострадали оба водителя
Один из водителей не убедился в безопасности маневра
Один из водителей не убедился в безопасности маневра

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В Челябинске на 24 км автодороги Западный обход 15 июля в лобовом ДТП пострадали два водителя. Об этом URA.RU рассказали в областном ГИБДД. «Устанавливают обстоятельства ДТП в Сосновском районе, которое произошло 15 июля в 15:26 на 24 км автодороги Западный обход города Челябинска. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Toyota Mark II («Тойота Марк 2») при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным автомобилем Citroen C4 («Ситроен С4»), которым управлял 66-летний мужчина. Прочие обстоятельства ДТП сейчас выясняются, отметили в ГИБДД по Челябинской области. Ранее в Челябинске в ДТП пострадали трое детей. Пятилетней девочке потребовалась госпитализация, остальные пострадавшие в аварии отправлены на амбулаторное лечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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