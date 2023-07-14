В Хабаровске погиб тигр Гектор, которого выходили в Челябинске

В Хабаровске во время бури погиб тигр Гектор, которого ранее спас челябинский зоозащитник Карен Даллакян. О гибели животного сообщил руководитель реабилитационного центра «Утес» Эдуард Круглов.
«С глубоким горем сообщаю вам о том, что в результате трагического случая погиб наш Гектор. Буря, которая прошла позавчера ночью в тайге, вызвала падение дерева в вольере Гектора. К сожалению, он не смог увернуться», — сообщается в группе «Реабилитационный центр диких животных «Утес» в социальной сети «ВКонтакте».
Тигра Гектора спас и выходил челябинский зоозащитник Карен Даллакян. В 2019 году Гектора покалечили в Оренбургской области, когда пытались украсть из зоопарка. Пьяный посетитель схватил животное за задние лапы и попытался вытащить из клетки. В 2022 году, когда тигренка выходили, его отправили из Челябинска в реабилитационный центр в Хабаровск. Тигр Гектор был инвалидом, у него не двигались задние ноги.
Ранее стало известно, что в Челябинске уникальный приют по спасению диких животных «Спаси меня» на грани закрытия из-за требований ТУ Россельхознадзора оформить лицензию на зоопарк. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома народного фронта Денис Рыжий.
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