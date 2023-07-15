В Свердловской области завершили обустройство пожарного пирса. Фото

В селе Кадниково Свердловской области введен в эксплуатацию пожарный пирс

16 июля 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

Пирс введен в работу 13 июля (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кадниково (Свердловская область) завершили обустройство пожарного пирса. Он принят в эксплуатацию 13 июля. «Площадка пирса забетонирована. Подъездная площадка имеет твердое покрытие в щебеночном исполнении и освещение. При съезде с дороги установлен информационный знак», — рассказали в группе Сысертского городского округа «Вконтакте». Пирс был принят в эксплуатацию заместителем начальника 112 пожарно-спасательной части Евгением Киреевым. Во время приемки был проведен пробный забор воды пожарной машиной.

В Кадниково (Свердловская область) завершили обустройство пожарного пирса. Он принят в эксплуатацию 13 июля. «Площадка пирса забетонирована. Подъездная площадка имеет твердое покрытие в щебеночном исполнении и освещение. При съезде с дороги установлен информационный знак», — рассказали в группе Сысертского городского округа «Вконтакте». Пирс был принят в эксплуатацию заместителем начальника 112 пожарно-спасательной части Евгением Киреевым. Во время приемки был проведен пробный забор воды пожарной машиной.