15 июля 2023

В Свердловской области завершили обустройство пожарного пирса. Фото

В селе Кадниково Свердловской области введен в эксплуатацию пожарный пирс
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, пожарный пирс, река сысерть
Пирс введен в работу 13 июля (фото из архива) Фото:

В Кадниково (Свердловская область) завершили обустройство пожарного пирса. Он принят в эксплуатацию 13 июля.

«Площадка пирса забетонирована. Подъездная площадка имеет твердое покрытие в щебеночном исполнении и освещение. При съезде с дороги установлен информационный знак», — рассказали в группе Сысертского городского округа «Вконтакте».

Пирс был принят в эксплуатацию заместителем начальника 112 пожарно-спасательной части Евгением Киреевым. Во время приемки был проведен пробный забор воды пожарной машиной.

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В Кадниково (Свердловская область) завершили обустройство пожарного пирса. Он принят в эксплуатацию 13 июля. «Площадка пирса забетонирована. Подъездная площадка имеет твердое покрытие в щебеночном исполнении и освещение. При съезде с дороги установлен информационный знак», — рассказали в группе Сысертского городского округа «Вконтакте». Пирс был принят в эксплуатацию заместителем начальника 112 пожарно-спасательной части Евгением Киреевым. Во время приемки был проведен пробный забор воды пожарной машиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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