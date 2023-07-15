Пирс введен в работу 13 июля (фото из архива)
В Кадниково (Свердловская область) завершили обустройство пожарного пирса. Он принят в эксплуатацию 13 июля.
«Площадка пирса забетонирована. Подъездная площадка имеет твердое покрытие в щебеночном исполнении и освещение. При съезде с дороги установлен информационный знак», — рассказали в группе Сысертского городского округа «Вконтакте».
Пирс был принят в эксплуатацию заместителем начальника 112 пожарно-спасательной части Евгением Киреевым. Во время приемки был проведен пробный забор воды пожарной машиной.
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