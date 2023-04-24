Дорожная компания в ХМАО ищет водителей на зарплату до 200 тысяч рублей

Компания «ЮВиС», которая по госконтракту строит дороги в ХМАО, ищет водителей самосвалов на зарплату до 200 тысяч рублей в месяц. В компании корреспонденту URA.RU сообщили, что оплата труда зависит от участка работы.
«Компания набирает водителей для работы в ХМАО и ЯНАО. Зарплата зависит от участка: максимальная оплата в 200 тысяч — на Ямале, при почасовой оплате в ХМАО выходит 120-130 тыс рублей ежемесячно, сдельно — 150-160 тысяч», — рассказали в компании.
Вахта может длиться от одного месяца до трех — вариант обсуждается с непосредственным руководителем подразделения. На должность водителя рассматривают кандидатов с правами категории С, Д, Е, опытом работы от года и хорошим знанием техники.
Ранее URA.RU писало, что транспортное предприятие «Югранефтепродукт» ищет водителей для перевозки нефти на тягаче по бездорожью. Оплата за работу составит от 180 до 300 тысяч — в зависимости от совершенных рейсов.
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