16 июля 2023
15 июля 2023

Woosh запустил новые условия аренды электросамокатов в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты. Екатеринбург, самокаты, самокат, электросамокат
Woosh запустил годовую подписку на самокаты Фото:

Сервис аренды электросамокатов Woosh запустил в Ханты-Мансийском автономном округе новую годовую подписку. На это обратил внимание один из клиентов кикшеринга в Нижневартовске.

«В приложении появилась возможность оформить годовую подписку. Стоит почти 600 рублей. До этого в приложении светились подписки только на неделю и на месяц», — рассказывает клиент журналисту URA.RU.

В пресс-службе Woosh подтвердили информацию о наличии годовой подписки на самокаты. В компании уточнили, что предложение доступно во всех городах присутствия. «Во время действия подписки стоимость поездки на самокате Whoosh не включает плату за старт — только поминутная тарификация», — пояснили в пресс-службе сервиса.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подешевела стоимость краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh. Тогда сервис снизил цены в регионе на 20%.

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Сервис аренды электросамокатов Woosh запустил в Ханты-Мансийском автономном округе новую годовую подписку. На это обратил внимание один из клиентов кикшеринга в Нижневартовске. «В приложении появилась возможность оформить годовую подписку. Стоит почти 600 рублей. До этого в приложении светились подписки только на неделю и на месяц», — рассказывает клиент журналисту URA.RU. В пресс-службе Woosh подтвердили информацию о наличии годовой подписки на самокаты. В компании уточнили, что предложение доступно во всех городах присутствия. «Во время действия подписки стоимость поездки на самокате Whoosh не включает плату за старт — только поминутная тарификация», — пояснили в пресс-службе сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подешевела стоимость краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh. Тогда сервис снизил цены в регионе на 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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