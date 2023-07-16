Woosh запустил новые условия аренды электросамокатов в ХМАО

Сервис аренды электросамокатов Woosh запустил в Ханты-Мансийском автономном округе новую годовую подписку. На это обратил внимание один из клиентов кикшеринга в Нижневартовске.
«В приложении появилась возможность оформить годовую подписку. Стоит почти 600 рублей. До этого в приложении светились подписки только на неделю и на месяц», — рассказывает клиент журналисту URA.RU.
В пресс-службе Woosh подтвердили информацию о наличии годовой подписки на самокаты. В компании уточнили, что предложение доступно во всех городах присутствия. «Во время действия подписки стоимость поездки на самокате Whoosh не включает плату за старт — только поминутная тарификация», — пояснили в пресс-службе сервиса.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подешевела стоимость краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh. Тогда сервис снизил цены в регионе на 20%.
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