Woosh запустил новые условия аренды электросамокатов в ХМАО

17 июля 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Woosh запустил годовую подписку на самокаты Фото: Размик Закарян © URA.RU Сервис аренды электросамокатов Woosh запустил в Ханты-Мансийском автономном округе новую годовую подписку. На это обратил внимание один из клиентов кикшеринга в Нижневартовске. «В приложении появилась возможность оформить годовую подписку. Стоит почти 600 рублей. До этого в приложении светились подписки только на неделю и на месяц», — рассказывает клиент журналисту URA.RU. В пресс-службе Woosh подтвердили информацию о наличии годовой подписки на самокаты. В компании уточнили, что предложение доступно во всех городах присутствия. «Во время действия подписки стоимость поездки на самокате Whoosh не включает плату за старт — только поминутная тарификация», — пояснили в пресс-службе сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подешевела стоимость краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh. Тогда сервис снизил цены в регионе на 20%.

Сервис аренды электросамокатов Woosh запустил в Ханты-Мансийском автономном округе новую годовую подписку. На это обратил внимание один из клиентов кикшеринга в Нижневартовске. «В приложении появилась возможность оформить годовую подписку. Стоит почти 600 рублей. До этого в приложении светились подписки только на неделю и на месяц», — рассказывает клиент журналисту URA.RU. В пресс-службе Woosh подтвердили информацию о наличии годовой подписки на самокаты. В компании уточнили, что предложение доступно во всех городах присутствия. «Во время действия подписки стоимость поездки на самокате Whoosh не включает плату за старт — только поминутная тарификация», — пояснили в пресс-службе сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подешевела стоимость краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh. Тогда сервис снизил цены в регионе на 20%.