Уралнедра повысил цену на нефтегазовое месторождение в ХМАО, которое не могут продать 10 лет

18 июля 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Аукционную цену на Северо-Казымское месторождение в ХМАО подняли более чем в два раза Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Департамент недропользования по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) поднял цену на Северо-Казымское нефтегазовое месторождение в Белоярском районе ХМАО, на которое не могут найти покупателя 10 лет. Организатор торгов сообщил, что в 2013 году участок недр стоил порядка 47 млн рублей, а на торгах в августе этого года начальная цена лота составит более 112 млн рублей. «25 августа пройдут торги за право добывать полезные ископаемые на Северо-Казымском нефтегазовом месторождении, начальная цена участка на аукционе — 112 270 781 рублей. Его выставляли на торги несколько раз, начиная с 2013 года, тогда за лот просили 47 273 000 рублей, но объект сняли с аукциона, поскольку никто не захотел купить его», — поделился собеседник. Участок площадью больше 190 квадратных метров расположен в 50 км от Белоярского. В его недрах содержится порядка двух млн тонн нефти и несколько миллиардов кубометров газа. Победитель торгов получит право добывать полезные ископаемые в течение 25 лет. Ранее URA.RU писало, что Роснедра выставили на аукцион Лебяжье месторождение нефти в ХМАО с дисконтом. Начальная цена за участок недр на 25% меньше, чем в прошлом году.

Департамент недропользования по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) поднял цену на Северо-Казымское нефтегазовое месторождение в Белоярском районе ХМАО, на которое не могут найти покупателя 10 лет. Организатор торгов сообщил, что в 2013 году участок недр стоил порядка 47 млн рублей, а на торгах в августе этого года начальная цена лота составит более 112 млн рублей. «25 августа пройдут торги за право добывать полезные ископаемые на Северо-Казымском нефтегазовом месторождении, начальная цена участка на аукционе — 112 270 781 рублей. Его выставляли на торги несколько раз, начиная с 2013 года, тогда за лот просили 47 273 000 рублей, но объект сняли с аукциона, поскольку никто не захотел купить его», — поделился собеседник. Участок площадью больше 190 квадратных метров расположен в 50 км от Белоярского. В его недрах содержится порядка двух млн тонн нефти и несколько миллиардов кубометров газа. Победитель торгов получит право добывать полезные ископаемые в течение 25 лет. Ранее URA.RU писало, что Роснедра выставили на аукцион Лебяжье месторождение нефти в ХМАО с дисконтом. Начальная цена за участок недр на 25% меньше, чем в прошлом году.