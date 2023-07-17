Уралнедра повысил цену на нефтегазовое месторождение в ХМАО, которое не могут продать 10 лет

Департамент недропользования по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) поднял цену на Северо-Казымское нефтегазовое месторождение в Белоярском районе ХМАО, на которое не могут найти покупателя 10 лет. Организатор торгов сообщил, что в 2013 году участок недр стоил порядка 47 млн рублей, а на торгах в августе этого года начальная цена лота составит более 112 млн рублей.
«25 августа пройдут торги за право добывать полезные ископаемые на Северо-Казымском нефтегазовом месторождении, начальная цена участка на аукционе — 112 270 781 рублей. Его выставляли на торги несколько раз, начиная с 2013 года, тогда за лот просили 47 273 000 рублей, но объект сняли с аукциона, поскольку никто не захотел купить его», — поделился собеседник.
Участок площадью больше 190 квадратных метров расположен в 50 км от Белоярского. В его недрах содержится порядка двух млн тонн нефти и несколько миллиардов кубометров газа. Победитель торгов получит право добывать полезные ископаемые в течение 25 лет.
Ранее URA.RU писало, что Роснедра выставили на аукцион Лебяжье месторождение нефти в ХМАО с дисконтом. Начальная цена за участок недр на 25% меньше, чем в прошлом году.
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