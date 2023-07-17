17 июля 2023

В Златоусте ОПГ трудинспекторов выплатила мнимым безработным пособия на шесть миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Часть оплаты инспекторы брали не деньгами, а подарками Фото:

В Златоусте (Челябинская область) преступная группа сотрудников центра занятости похитила и выплатила мнимым безработным свыше шести миллионов рублей. Как URA.RU рассказал адвокат Андрей Морозов, из 15 человек первоначально семеро получили реальные сроки.

«Предварительное следствие началось летом 2020 года, а в марте 2023 года городской суд вынес первый приговор. Из пятнадцати человек обвиняемых семеро получили реальные сроки. Однако троим, в том числе моей подзащитной, благодаря активной позиции защиты по делу в июне их заменили на условные», — рассказал URA.RU Морозов.

Всем, кто смог освободиться после трех месяцев заключения, больше 50 лет, а двоим — по 72 года. В состав ОПГ входили сотрудники центра занятости Златоуста и те, кто там не работал. Среди подельников были посредники и трудинспекторы: как действующие, так и пенсионеры. Сотрудница с самой высокой должностью, входившая в группу, занимала пост начальника одного из отделов биржи труда города.

Согласно материалам дела, период совершения преступления растянулся на несколько лет. Первые эпизоды произошли в 2018 году. Завершила свою работу группа в 2020 году. Гражданина на основании подложных документов ставили на учет в качестве безработного. Человеку начислялось пособие, которое делили между инспектором, мнимым безработным и посредниками. Нередко трудинспекторы получали оплату подарками в виде конфет, алкоголя и колбасы. Морозов заявил, что должностная инструкция инспекторов не обязывает их проверять подлинность представленных документов, и ряд участников мог не знать, что обратился мнимый безработный. Заявитель, при этом, всегда предупреждается об уголовной ответственности при подаче подложных документов.

В суд от центра занятости был подан иск по возмещению ущерба, который удовлетворен не был. Заявление оставили для рассмотрения в гражданском производстве. Морозов отметил URA.RU, что сторону защиты исход дела в областном суде устроил: в результате осужденную женщину не только выпустили из тюрьмы, но и на месяц сократили срок наказания.

При подготовке материала URA.RU связалось с директором центра занятости Анной Беловой. Устно комментировать руководитель не стала: отправлен письменный запрос.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) преступная группа сотрудников центра занятости похитила и выплатила мнимым безработным свыше шести миллионов рублей. Как URA.RU рассказал адвокат Андрей Морозов, из 15 человек первоначально семеро получили реальные сроки. «Предварительное следствие началось летом 2020 года, а в марте 2023 года городской суд вынес первый приговор. Из пятнадцати человек обвиняемых семеро получили реальные сроки. Однако троим, в том числе моей подзащитной, благодаря активной позиции защиты по делу в июне их заменили на условные», — рассказал URA.RU Морозов. Всем, кто смог освободиться после трех месяцев заключения, больше 50 лет, а двоим — по 72 года. В состав ОПГ входили сотрудники центра занятости Златоуста и те, кто там не работал. Среди подельников были посредники и трудинспекторы: как действующие, так и пенсионеры. Сотрудница с самой высокой должностью, входившая в группу, занимала пост начальника одного из отделов биржи труда города. Согласно материалам дела, период совершения преступления растянулся на несколько лет. Первые эпизоды произошли в 2018 году. Завершила свою работу группа в 2020 году. Гражданина на основании подложных документов ставили на учет в качестве безработного. Человеку начислялось пособие, которое делили между инспектором, мнимым безработным и посредниками. Нередко трудинспекторы получали оплату подарками в виде конфет, алкоголя и колбасы. Морозов заявил, что должностная инструкция инспекторов не обязывает их проверять подлинность представленных документов, и ряд участников мог не знать, что обратился мнимый безработный. Заявитель, при этом, всегда предупреждается об уголовной ответственности при подаче подложных документов. В суд от центра занятости был подан иск по возмещению ущерба, который удовлетворен не был. Заявление оставили для рассмотрения в гражданском производстве. Морозов отметил URA.RU, что сторону защиты исход дела в областном суде устроил: в результате осужденную женщину не только выпустили из тюрьмы, но и на месяц сократили срок наказания. При подготовке материала URA.RU связалось с директором центра занятости Анной Беловой. Устно комментировать руководитель не стала: отправлен письменный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...