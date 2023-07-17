В Златоусте ОПГ трудинспекторов выплатила мнимым безработным пособия на шесть миллионов

Часть оплаты инспекторы брали не деньгами, а подарками Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) преступная группа сотрудников центра занятости похитила и выплатила мнимым безработным свыше шести миллионов рублей. Как URA.RU рассказал адвокат Андрей Морозов, из 15 человек первоначально семеро получили реальные сроки.

«Предварительное следствие началось летом 2020 года, а в марте 2023 года городской суд вынес первый приговор. Из пятнадцати человек обвиняемых семеро получили реальные сроки. Однако троим, в том числе моей подзащитной, благодаря активной позиции защиты по делу в июне их заменили на условные», — рассказал URA.RU Морозов.

Всем, кто смог освободиться после трех месяцев заключения, больше 50 лет, а двоим — по 72 года. В состав ОПГ входили сотрудники центра занятости Златоуста и те, кто там не работал. Среди подельников были посредники и трудинспекторы: как действующие, так и пенсионеры. Сотрудница с самой высокой должностью, входившая в группу, занимала пост начальника одного из отделов биржи труда города.

Согласно материалам дела, период совершения преступления растянулся на несколько лет. Первые эпизоды произошли в 2018 году. Завершила свою работу группа в 2020 году. Гражданина на основании подложных документов ставили на учет в качестве безработного. Человеку начислялось пособие, которое делили между инспектором, мнимым безработным и посредниками. Нередко трудинспекторы получали оплату подарками в виде конфет, алкоголя и колбасы. Морозов заявил, что должностная инструкция инспекторов не обязывает их проверять подлинность представленных документов, и ряд участников мог не знать, что обратился мнимый безработный. Заявитель, при этом, всегда предупреждается об уголовной ответственности при подаче подложных документов.

В суд от центра занятости был подан иск по возмещению ущерба, который удовлетворен не был. Заявление оставили для рассмотрения в гражданском производстве. Морозов отметил URA.RU, что сторону защиты исход дела в областном суде устроил: в результате осужденную женщину не только выпустили из тюрьмы, но и на месяц сократили срок наказания.

При подготовке материала URA.RU связалось с директором центра занятости Анной Беловой. Устно комментировать руководитель не стала: отправлен письменный запрос.