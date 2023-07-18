В Свердловской области назначили главного по дронам

Ответственным за развитие беспилотных систем в Свердловской области стал Алексей Шмыков
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Пресс-конференция первого зам. губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. Екатеринбург, шмыков алексей
Шмыков будет контролировать процесс развития беспилотников в регионе Фото:

Первый замгубернатора Алексей Шмыков будет ответственным за развитие беспилотных авиационных систем в Свердловской области. Информация об этом появилась на портале правовой информации.

«Определить первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова должностным лицом, ответственным за развитие беспилотных авиационных систем», — указано в распоряжении. Документ подписан губернатором региона Евгением Куйвашевы.

Ранее стало известно, что компания из Лесного «НПК ЭСК» запустит в Свердловской области производство нескольких видов беспилотных летательных аппаратов. Соглашение об открытии предприятия представители компании подписали с региональным «Агентством по привлечению инвестиций» в рамках «Иннопрома»

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Первый замгубернатора Алексей Шмыков будет ответственным за развитие беспилотных авиационных систем в Свердловской области. Информация об этом появилась на портале правовой информации. «Определить первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова должностным лицом, ответственным за развитие беспилотных авиационных систем», — указано в распоряжении. Документ подписан губернатором региона Евгением Куйвашевы. Ранее стало известно, что компания из Лесного «НПК ЭСК» запустит в Свердловской области производство нескольких видов беспилотных летательных аппаратов. Соглашение об открытии предприятия представители компании подписали с региональным «Агентством по привлечению инвестиций» в рамках «Иннопрома»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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