В Свердловской области назначили главного по дронам

Ответственным за развитие беспилотных систем в Свердловской области стал Алексей Шмыков

18 июля 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Шмыков будет контролировать процесс развития беспилотников в регионе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Первый замгубернатора Алексей Шмыков будет ответственным за развитие беспилотных авиационных систем в Свердловской области. Информация об этом появилась на портале правовой информации. «Определить первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова должностным лицом, ответственным за развитие беспилотных авиационных систем», — указано в распоряжении. Документ подписан губернатором региона Евгением Куйвашевы. Ранее стало известно, что компания из Лесного «НПК ЭСК» запустит в Свердловской области производство нескольких видов беспилотных летательных аппаратов. Соглашение об открытии предприятия представители компании подписали с региональным «Агентством по привлечению инвестиций» в рамках «Иннопрома»

Первый замгубернатора Алексей Шмыков будет ответственным за развитие беспилотных авиационных систем в Свердловской области. Информация об этом появилась на портале правовой информации. «Определить первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова должностным лицом, ответственным за развитие беспилотных авиационных систем», — указано в распоряжении. Документ подписан губернатором региона Евгением Куйвашевы. Ранее стало известно, что компания из Лесного «НПК ЭСК» запустит в Свердловской области производство нескольких видов беспилотных летательных аппаратов. Соглашение об открытии предприятия представители компании подписали с региональным «Агентством по привлечению инвестиций» в рамках «Иннопрома»