В Свердловской области назначили главного по дронам

Первый замгубернатора Алексей Шмыков будет ответственным за развитие беспилотных авиационных систем в Свердловской области. Информация об этом появилась на портале правовой информации.
«Определить первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова должностным лицом, ответственным за развитие беспилотных авиационных систем», — указано в распоряжении. Документ подписан губернатором региона Евгением Куйвашевы.
Ранее стало известно, что компания из Лесного «НПК ЭСК» запустит в Свердловской области производство нескольких видов беспилотных летательных аппаратов. Соглашение об открытии предприятия представители компании подписали с региональным «Агентством по привлечению инвестиций» в рамках «Иннопрома»
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