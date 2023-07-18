Студенты УрФУ массово десантировались с боевого вертолета под Самарой

18 июля 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Перед прыжком с вертолета студенты прошли обучение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета (УрФУ) отправились на военные сборы в Самарскую область. Там они прошли обучение и впервые выполнили десантирование из вертолета. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. «Обучающиеся кафедры специальной подготовки под руководством инструкторов выполнили прыжки с парашютом из военно-транспортного вертолета Ми-8 с малых высот (до 1000 метров)», — указано на сайте Минобороны РФ. Перед прыжком студенты прошли подготовку на земле: имитировали отделение от вертолета, приземление, чрезвычайные ситуации во время полета, а также сдали теоретические и практические зачеты по укладке парашютов.

Курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета (УрФУ) отправились на военные сборы в Самарскую область. Там они прошли обучение и впервые выполнили десантирование из вертолета. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. «Обучающиеся кафедры специальной подготовки под руководством инструкторов выполнили прыжки с парашютом из военно-транспортного вертолета Ми-8 с малых высот (до 1000 метров)», — указано на сайте Минобороны РФ. Перед прыжком студенты прошли подготовку на земле: имитировали отделение от вертолета, приземление, чрезвычайные ситуации во время полета, а также сдали теоретические и практические зачеты по укладке парашютов.