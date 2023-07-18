Студенты УрФУ массово десантировались с боевого вертолета под Самарой

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Тактико-специальное учение «Арсенал - 2018» на территории Карабашского городского округа Челябинской области, дым, антитеррор, десантирование, спецназ
Перед прыжком с вертолета студенты прошли обучение Фото:

Курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета (УрФУ) отправились на военные сборы в Самарскую область. Там они прошли обучение и впервые выполнили десантирование из вертолета. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Обучающиеся кафедры специальной подготовки под руководством инструкторов выполнили прыжки с парашютом из военно-транспортного вертолета Ми-8 с малых высот (до 1000 метров)», — указано на сайте Минобороны РФ. Перед прыжком студенты прошли подготовку на земле: имитировали отделение от вертолета, приземление, чрезвычайные ситуации во время полета, а также сдали теоретические и практические зачеты по укладке парашютов.

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Курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета (УрФУ) отправились на военные сборы в Самарскую область. Там они прошли обучение и впервые выполнили десантирование из вертолета. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. «Обучающиеся кафедры специальной подготовки под руководством инструкторов выполнили прыжки с парашютом из военно-транспортного вертолета Ми-8 с малых высот (до 1000 метров)», — указано на сайте Минобороны РФ. Перед прыжком студенты прошли подготовку на земле: имитировали отделение от вертолета, приземление, чрезвычайные ситуации во время полета, а также сдали теоретические и практические зачеты по укладке парашютов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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