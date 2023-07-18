18 июля 2023

В Пермском крае пропал пенсионер, уехавший из дома на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Ботанический сад. Екатеринбург, велосипед
В Пермском крае пропал 85-летний пенсионер на велосипеде Фото:

В Пермском крае ищут 85-летнего мужчину из поселка Лямино, Чусовской район. Он уехал из дома на велосипеде 18 июля утром. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал человек Поздеев Леонид Артемьевич. Был одет в спортивную кофту с голубыми и красными полосками, белую рубашку, светло-синюю кепку, спортивные штаны темного цвета, галоши черные. При себе имел велосипед „Урал“ зеленого цвета с оранжевой корзиной», — говорится в посте.

Уточняется, что рост мужчины 160 сантиметров, телосложение плотное, глаза голубые. В посте опубликована просьба ко всем, кому известно местонахождение Поздеева Леонида Артемьевича, сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция;112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-958-244-12-84 — Юлия.

В Пермском крае пропал человек Поздеев Леонид Артемьевич
В Пермском крае пропал человек Поздеев Леонид Артемьевич

Ранее в Пермском крае искали седого сутулящегося 74-летнего мужчину. О его местоположении никто ничего не знал с 3 апреля, рассказали прикамские поисковики.

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В Пермском крае ищут 85-летнего мужчину из поселка Лямино, Чусовской район. Он уехал из дома на велосипеде 18 июля утром. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек Поздеев Леонид Артемьевич. Был одет в спортивную кофту с голубыми и красными полосками, белую рубашку, светло-синюю кепку, спортивные штаны темного цвета, галоши черные. При себе имел велосипед „Урал“ зеленого цвета с оранжевой корзиной», — говорится в посте. Уточняется, что рост мужчины 160 сантиметров, телосложение плотное, глаза голубые. В посте опубликована просьба ко всем, кому известно местонахождение Поздеева Леонида Артемьевича, сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция;112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-958-244-12-84 — Юлия. Ранее в Пермском крае искали седого сутулящегося 74-летнего мужчину. О его местоположении никто ничего не знал с 3 апреля, рассказали прикамские поисковики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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