В Пермском крае пропал пенсионер, уехавший из дома на велосипеде

19 июля 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

В Пермском крае пропал 85-летний пенсионер на велосипеде Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае ищут 85-летнего мужчину из поселка Лямино, Чусовской район. Он уехал из дома на велосипеде 18 июля утром. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек Поздеев Леонид Артемьевич. Был одет в спортивную кофту с голубыми и красными полосками, белую рубашку, светло-синюю кепку, спортивные штаны темного цвета, галоши черные. При себе имел велосипед „Урал“ зеленого цвета с оранжевой корзиной», — говорится в посте. Уточняется, что рост мужчины 160 сантиметров, телосложение плотное, глаза голубые. В посте опубликована просьба ко всем, кому известно местонахождение Поздеева Леонида Артемьевича, сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция;112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-958-244-12-84 — Юлия. В Пермском крае пропал человек Поздеев Леонид Артемьевич Скриншот из группы «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте» Ранее в Пермском крае искали седого сутулящегося 74-летнего мужчину. О его местоположении никто ничего не знал с 3 апреля, рассказали прикамские поисковики.

В Пермском крае ищут 85-летнего мужчину из поселка Лямино, Чусовской район. Он уехал из дома на велосипеде 18 июля утром. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек Поздеев Леонид Артемьевич. Был одет в спортивную кофту с голубыми и красными полосками, белую рубашку, светло-синюю кепку, спортивные штаны темного цвета, галоши черные. При себе имел велосипед „Урал“ зеленого цвета с оранжевой корзиной», — говорится в посте. Уточняется, что рост мужчины 160 сантиметров, телосложение плотное, глаза голубые. В посте опубликована просьба ко всем, кому известно местонахождение Поздеева Леонида Артемьевича, сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция;112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-958-244-12-84 — Юлия. Ранее в Пермском крае искали седого сутулящегося 74-летнего мужчину. О его местоположении никто ничего не знал с 3 апреля, рассказали прикамские поисковики.