18 июля 2023

Махонин похвастался ремонтом автодороги Пермь-Ильинский

Махонин: после ремонта автодорога Пермь-Ильинский станет популярной среди туристов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Пермского края на строительство зоопарка. Пермь, махонин дмитрий
Махонин раскрыл, почему стало удобнее туристам ехать в этнографический музей Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин похвастался ремонтом автодороги Пермь-Ильинский и заявил, что туристам стало комфортнее добираться до этнографического музея. Об этом политик написал в Telegram.

«На последнем этапе построили кольцевую развязку на перекрестке Пермь — Ильинский — Заозерье. Многие помнят, какие пробки здесь собирались. Особенно в дачный сезон и во время праздников в этнографическом музее „Хохловка“. Проведенная в три этапа реконструкция сделает дорогу до одного из самых популярных туристических мест региона комфортнее и безопаснее», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Уточняется, что в этом году по всему Пермскому краю планируется построить и отремонтировать почти 400 километров дорог. Махонин подчеркнул, что для дорожников наступила самая горячая пора.

Ранее сообщалось, что на трассе Пермь-Ильинский планировалась реконструкция Т-образного перекрестка с дорогой на Хохловку, где находится архитектурно-этнографический музей под открытым небом. Информация об этом публиковалась на сайте госзакупок.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин похвастался ремонтом автодороги Пермь-Ильинский и заявил, что туристам стало комфортнее добираться до этнографического музея. Об этом политик написал в Telegram. «На последнем этапе построили кольцевую развязку на перекрестке Пермь — Ильинский — Заозерье. Многие помнят, какие пробки здесь собирались. Особенно в дачный сезон и во время праздников в этнографическом музее „Хохловка“. Проведенная в три этапа реконструкция сделает дорогу до одного из самых популярных туристических мест региона комфортнее и безопаснее», — написал Махонин в своем telegram-канале. Уточняется, что в этом году по всему Пермскому краю планируется построить и отремонтировать почти 400 километров дорог. Махонин подчеркнул, что для дорожников наступила самая горячая пора. Ранее сообщалось, что на трассе Пермь-Ильинский планировалась реконструкция Т-образного перекрестка с дорогой на Хохловку, где находится архитектурно-этнографический музей под открытым небом. Информация об этом публиковалась на сайте госзакупок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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