Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин похвастался ремонтом автодороги Пермь-Ильинский и заявил, что туристам стало комфортнее добираться до этнографического музея. Об этом политик написал в Telegram.
«На последнем этапе построили кольцевую развязку на перекрестке Пермь — Ильинский — Заозерье. Многие помнят, какие пробки здесь собирались. Особенно в дачный сезон и во время праздников в этнографическом музее „Хохловка“. Проведенная в три этапа реконструкция сделает дорогу до одного из самых популярных туристических мест региона комфортнее и безопаснее», — написал Махонин в своем telegram-канале.
Уточняется, что в этом году по всему Пермскому краю планируется построить и отремонтировать почти 400 километров дорог. Махонин подчеркнул, что для дорожников наступила самая горячая пора.
Ранее сообщалось, что на трассе Пермь-Ильинский планировалась реконструкция Т-образного перекрестка с дорогой на Хохловку, где находится архитектурно-этнографический музей под открытым небом. Информация об этом публиковалась на сайте госзакупок.
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