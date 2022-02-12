На пермской трассе развязку на Хохловку отремонтируют за 68 млн

Работы на участке должны начаться в апреле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе Пермь-Ильинский будет реконструирован Т-образный перекресток с дорогой на Хохловку, где находится архитектурно-этнографический музей под открытым небом. Краевые власти начали искать подрядчика на выполнение работ. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта составляет 68,6 миллионов рублей. Окончание приема заявок на конкурс — 2 марта 2022 года», — указано в закупке.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет заменить асфальт, переустроить инженерные коммуникации. Кроме того, необходимо обустроить освещение дороги, поставить светофоры и системы фотовидеофиксации.

Планируется, что победитель конкурса приступит к работам во второй половине апреля 2022 года. Закончить же все работы, согласно условиям, необходимо 15 сентября 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что объявлен конкурс на поиск подрядчика, который подготовит участок в Пермском крае к строительству федеральной трассы Казань — Екатеринбург. На это потратят полмиллиарда.