Научно-технический рэп и встречи с учеными — в главном парке Екатеринбурга проведут фестиваль науки

В Екатеринбурге пройдет фестиваль науки «Кстати»

19 июля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Организаторы фестиваля обещают, что нетривиально расскажут о науке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Изучить науку через мемы, послушать научно-технический рэп и понять, какова физиология прокрастинации, екатеринбуржцы смогут благодаря научному фестивалю «Кстати». Он пройдет в парке Маяковского 5 августа. «„Кто мы? Откуда? Куда идем?“ — слова, знакомые всем екатеринбуржцам, потому что каждый хоть раз видел эту надпись на набережной Исети. Вот и у фестиваля науки „Кстати“ будет три тематических блока, созвучных знакомым вопросам с улиц Екатеринбурга», — сообщают организаторы в своей группе соцсети «ВКонтакте». В первом блоге «Кто мы?» горожанам предлагают посетить лекцию профессора МГУ им. Ломоносова, нейробиолога Вячеслава Дубынина, который расскажет о работе мозга, какую роль играют позитивные и негативные эмоции и какова физиология интуиции, прокрастинации и осознанности. Во втором блоке «Откуда?» гости фестиваля разберутся в разных вехах истории региона и поучаствуют в историческом баттле. Финальный блок затронет темы космических путешествий, использования ядерных двигателей, применения искусственного интеллекта и разработок в области лучевой терапии. Завершится фестиваль выступлением физика, программиста и основателя группы «Научно-технический рэп» Владислава Горелова. Перед концертом он проведет мини-лекцию и расскажет о том, какую власть имеют звуковые волны над человеком. Мероприятие пройдет 5 августа в парке Маяковского с 12:00 до 21:00. Участие бесплатное, но требуется регистрация . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Изучить науку через мемы, послушать научно-технический рэп и понять, какова физиология прокрастинации, екатеринбуржцы смогут благодаря научному фестивалю «Кстати». Он пройдет в парке Маяковского 5 августа. «„Кто мы? Откуда? Куда идем?“ — слова, знакомые всем екатеринбуржцам, потому что каждый хоть раз видел эту надпись на набережной Исети. Вот и у фестиваля науки „Кстати“ будет три тематических блока, созвучных знакомым вопросам с улиц Екатеринбурга», — сообщают организаторы в своей группе соцсети «ВКонтакте». В первом блоге «Кто мы?» горожанам предлагают посетить лекцию профессора МГУ им. Ломоносова, нейробиолога Вячеслава Дубынина, который расскажет о работе мозга, какую роль играют позитивные и негативные эмоции и какова физиология интуиции, прокрастинации и осознанности. Во втором блоке «Откуда?» гости фестиваля разберутся в разных вехах истории региона и поучаствуют в историческом баттле. Финальный блок затронет темы космических путешествий, использования ядерных двигателей, применения искусственного интеллекта и разработок в области лучевой терапии. Завершится фестиваль выступлением физика, программиста и основателя группы «Научно-технический рэп» Владислава Горелова. Перед концертом он проведет мини-лекцию и расскажет о том, какую власть имеют звуковые волны над человеком. Мероприятие пройдет 5 августа в парке Маяковского с 12:00 до 21:00. Участие бесплатное, но требуется регистрация.