18 июля 2023

Мэрия Нефтеюганска заявит в полицию на свердловский лагерь, где дети жаловались на унижения. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, кровати, летний лагерь, детский лагерь, спальня, спальная комната
Мэрия Нефтеюганска готовит заявление в полицию по факту оскорблений детей и рукоприкладства в лагере «Медная горка» Фото:

Власти Нефтеюганска (ХМАО) готовят заявление в полицию на руководство лагеря «Медная горка» в Верхней Пышме Свердловской области. Родители отдыхавших там детей пожаловались на рукоприкладство воспитателей, оскорбления и унижения. По данным источника URA.RU, департамент образования опросил родителей и намерен обратиться в УМВД с требованием защитить права детей.

«Департамент образования сейчас готовит заявление в полицию города. Родителям также предложено обратиться в правоохранительные органы. Мэрия опросила заявителей, факты оскорбления и рукоприкладства нашли подтверждение», — рассказал инсайдер.

По словам собеседника агентства, в соцсети написала обращение одна из мам. «К детям этой семьи (отдыхало четыре ребенка) рукоприкладство не применялось, она описала ситуацию в целом. Факты по отношению к старшим воспитателям подтверждаются всеми, с кем разговаривали (оскорбления, крики). Рукоприкладство (пощечина, удар тапкой) было по отношению к трем детям. С их родителями переговорили, они этот факт подтвердили», — добавил инсайдер.

По словам информатора, власти ищут альтернативу лагерю, где детей из ХМАО обзывали северными оленями. «Однако если мэрия не сможет оперативно подобрать замену, туда вместе с воспитанниками поедет сопровождающий от администрации», — уточнил собеседник.

В мэрию Нефтеюганска направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Нефтеюганска намерены подобрать альтернативу лагерю «Медная горка». Администрация заключила с руководством контракт на три смены. Происшествие заинтересовало прокуратуру и следственный комитет Свердловской области, проводится проверка.

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Власти Нефтеюганска (ХМАО) готовят заявление в полицию на руководство лагеря «Медная горка» в Верхней Пышме Свердловской области. Родители отдыхавших там детей пожаловались на рукоприкладство воспитателей, оскорбления и унижения. По данным источника URA.RU, департамент образования опросил родителей и намерен обратиться в УМВД с требованием защитить права детей. «Департамент образования сейчас готовит заявление в полицию города. Родителям также предложено обратиться в правоохранительные органы. Мэрия опросила заявителей, факты оскорбления и рукоприкладства нашли подтверждение», — рассказал инсайдер. По словам собеседника агентства, в соцсети написала обращение одна из мам. «К детям этой семьи (отдыхало четыре ребенка) рукоприкладство не применялось, она описала ситуацию в целом. Факты по отношению к старшим воспитателям подтверждаются всеми, с кем разговаривали (оскорбления, крики). Рукоприкладство (пощечина, удар тапкой) было по отношению к трем детям. С их родителями переговорили, они этот факт подтвердили», — добавил инсайдер. По словам информатора, власти ищут альтернативу лагерю, где детей из ХМАО обзывали северными оленями. «Однако если мэрия не сможет оперативно подобрать замену, туда вместе с воспитанниками поедет сопровождающий от администрации», — уточнил собеседник. В мэрию Нефтеюганска направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Нефтеюганска намерены подобрать альтернативу лагерю «Медная горка». Администрация заключила с руководством контракт на три смены. Происшествие заинтересовало прокуратуру и следственный комитет Свердловской области, проводится проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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