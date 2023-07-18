18 июля 2023

Активисты-патриоты требуют отменить проведение секс-фестиваля в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, бдсм
Мероприятие должно пройти в Перми с 28 по 30 июля Фото:

Активисты патриотического движения «Зов народа» требуют отменить проведение секс-фестиваля в Перми, который должен состояться с 28 по 30 июля. Они объясняют это беспокойством за детей, которые могут потерять нравственные ориентиры. Соответствующий пост опубликован в официальном сообществе движения.

«В адрес общественного движения „Зов Народа“ поступило обращение от родителей города Перми с просьбой предотвратить секс-фестиваль, который планируется проводиться с 28 по 30 июля в городе Перми. Просим провести проверку и запретить проведения БДСМ-фестиваля», — говорится в заявлении патриотов.

По словам общественников, пермские родители переживают за своих детей, которые могут потерять правильные нравственные ориентиры. «Организаторы всероссийского БДСМ-фестиваля нравственно разлагают граждан России, пропагандируя проституцию и аморальный образ жизни», — утверждают патриоты.

Секс-фестиваль «Совершенно Летняя Вечеринка» должен пройти на базе отдыха в Перми с 28 по 30 июля. Организаторы анонсировали несколько зон и локаций, где разместятся массажи йони, все виды бандажа, игры с воском, порка и многое другое. Гостей будут размещать в коттеджах и домиках, три раза в день кормить, также заявлен безлимитный бар.

Ранее активисты движения «Зов народа» требовали заблокировать интернет-ресурсы пермского ЛГБТ-сообщества «Радужный мир». Также они критиковали проведение фестиваля магии, организаторы которого впоследствии объявили о его отмене.

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Активисты патриотического движения «Зов народа» требуют отменить проведение секс-фестиваля в Перми, который должен состояться с 28 по 30 июля. Они объясняют это беспокойством за детей, которые могут потерять нравственные ориентиры. Соответствующий пост опубликован в официальном сообществе движения. «В адрес общественного движения „Зов Народа“ поступило обращение от родителей города Перми с просьбой предотвратить секс-фестиваль, который планируется проводиться с 28 по 30 июля в городе Перми. Просим провести проверку и запретить проведения БДСМ-фестиваля», — говорится в заявлении патриотов. По словам общественников, пермские родители переживают за своих детей, которые могут потерять правильные нравственные ориентиры. «Организаторы всероссийского БДСМ-фестиваля нравственно разлагают граждан России, пропагандируя проституцию и аморальный образ жизни», — утверждают патриоты. Секс-фестиваль «Совершенно Летняя Вечеринка» должен пройти на базе отдыха в Перми с 28 по 30 июля. Организаторы анонсировали несколько зон и локаций, где разместятся массажи йони, все виды бандажа, игры с воском, порка и многое другое. Гостей будут размещать в коттеджах и домиках, три раза в день кормить, также заявлен безлимитный бар. Ранее активисты движения «Зов народа» требовали заблокировать интернет-ресурсы пермского ЛГБТ-сообщества «Радужный мир». Также они критиковали проведение фестиваля магии, организаторы которого впоследствии объявили о его отмене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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