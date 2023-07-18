18 июля 2023

Губернатора ХМАО Комарову завалили жалобами на пропажу постельного белья из подведомственных отелей. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатору ХМАО нажаловались на пропажу полотенец и постельного белья из гостиниц Фото:

Губернатора ХМАО Наталью Комарову завалили жалобами на пропажу постельного белья из подведомственных отелей «На семи холмах» и «Олимпийская». Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«Анонимные доброжелатели направили многочисленные обращения о таинственном исчезновении десятков наволочек, одеял и полотенец из гостиниц „На семи холмах“ и „Олимпийская“. Глава региона дала подчиненным задание разобраться. Расследование выявило, что белье закупалось девять лет назад и для использования в гостиничном фонде уже не подходит. Поэтому его было решено списать и отправить на нужды госпиталя в Ясиноватой, где проходят лечение бойцы», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе «Юграмегаспорт», на балансе которого находятся обе гостиницы, подтвердили, что получали жалобы, в том числе и на имя главы региона. Белье действительно было передано в Ясиноватскую ЦРБ. «Имущество, которое поступило в оперативное управление „ЮграМегаСпорт“ в период 2014—2016 гг. и находилось в использовании в номерном фонде гостиницы „Олимпийская“ и гостиницы „На семи холмах“, не является особо ценным. В результате длительной эксплуатации мягкого инвентаря, истечения срока его нормативной службы, имущество прошло процедуру списания. Принимая во внимание обращение от сообщества „Сбор ХМ“ и то обстоятельство, что вышеуказанным имуществом в соответствии с Уставом учреждение имеет право распоряжаться самостоятельно, без согласования учредителей, „ЮграМегаСпорт“ принято решение передать вышеуказанное имущество сообществу „Сбор ХМ“», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что на департамент спорта ХМАО обрушился поток аналогичных жалоб. В ведомстве обратились в полицию.

Постельное белье из Югры в госпитале Ясиноватой
Постельное белье из Югры в госпитале Ясиноватой
Фото:
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Губернатора ХМАО Наталью Комарову завалили жалобами на пропажу постельного белья из подведомственных отелей «На семи холмах» и «Олимпийская». Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Анонимные доброжелатели направили многочисленные обращения о таинственном исчезновении десятков наволочек, одеял и полотенец из гостиниц „На семи холмах“ и „Олимпийская“. Глава региона дала подчиненным задание разобраться. Расследование выявило, что белье закупалось девять лет назад и для использования в гостиничном фонде уже не подходит. Поэтому его было решено списать и отправить на нужды госпиталя в Ясиноватой, где проходят лечение бойцы», — сообщил инсайдер. В пресс-службе «Юграмегаспорт», на балансе которого находятся обе гостиницы, подтвердили, что получали жалобы, в том числе и на имя главы региона. Белье действительно было передано в Ясиноватскую ЦРБ. «Имущество, которое поступило в оперативное управление „ЮграМегаСпорт“ в период 2014—2016 гг. и находилось в использовании в номерном фонде гостиницы „Олимпийская“ и гостиницы „На семи холмах“, не является особо ценным. В результате длительной эксплуатации мягкого инвентаря, истечения срока его нормативной службы, имущество прошло процедуру списания. Принимая во внимание обращение от сообщества „Сбор ХМ“ и то обстоятельство, что вышеуказанным имуществом в соответствии с Уставом учреждение имеет право распоряжаться самостоятельно, без согласования учредителей, „ЮграМегаСпорт“ принято решение передать вышеуказанное имущество сообществу „Сбор ХМ“», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что на департамент спорта ХМАО обрушился поток аналогичных жалоб. В ведомстве обратились в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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