20 июля 2023

В Пыть-Яхе пара занялась сексом возле жд-вокзала

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, отношения, объятия, дружба, любовь, пара влюбленных
В Пыть-Яхе местный житель снял на видео, как мужчина и женщина занялись любовью на улице Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) местный житель снял на видео, как мужчина и женщина занялись любовью на улице. Действие происходило утром 21 июля возле жд-вокзала.

«Доброе утро всем, у нас в Пыть-Яхе прямо на жд—вокзале сексом занимаются. Доброе утро так начинается, представляете, что творится-то», — говорит мужчина в видео, опубликованном в паблике «ЧП Пыть-Ях» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики сообщества разделились на два лагеря. Одни осудили пару, а другие отнеслись с юмором. «Совсем уже люди моральный облик потеряли. До чего же людей алкоголь и наркотики доводят. Нет никаких принципов, приоритетов и целей в жизни», — возмутилась в комментариях Ирина Безрукова. «Почему подушечку не предложил?» — написал Эдуард Суворов. По этическим соображениям URA.RU не публикует ролик.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) местный житель снял на видео, как мужчина и женщина занялись любовью на улице. Действие происходило утром 21 июля возле жд-вокзала. «Доброе утро всем, у нас в Пыть-Яхе прямо на жд—вокзале сексом занимаются. Доброе утро так начинается, представляете, что творится-то», — говорит мужчина в видео, опубликованном в паблике «ЧП Пыть-Ях» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики сообщества разделились на два лагеря. Одни осудили пару, а другие отнеслись с юмором. «Совсем уже люди моральный облик потеряли. До чего же людей алкоголь и наркотики доводят. Нет никаких принципов, приоритетов и целей в жизни», — возмутилась в комментариях Ирина Безрукова. «Почему подушечку не предложил?» — написал Эдуард Суворов. По этическим соображениям URA.RU не публикует ролик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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