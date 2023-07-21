21 июля 2023

Свердловские автоинспекторы проводят квесты для детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Челябинск, гаи, лето, дети, каникулы, гибдд, детская безопасность
Инспекторы повышали знания детей в области дорожного движения Фото:

Свердловские автоинспекторы проводят квесты по безопасности дорожного движения в детских трудовых лагерях. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

«Подростки проверяют скорость реакции на внезапную опасность, знания жестов регулировщика, преодолевают полосы препятствий с расставленными дорожными знаками в качестве водителей, учатся оказывать первую помощь и решают тематические задачи. Вместе с автоинспекторами ребята с интересом разбирают типичные ошибки пешеходов при переходе проезжей части», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция 66».

Задачей мероприятий является повышение уровня знаний детей в области дорожного движения. По итогам квестов, наиболее сообразительным ребятам вручили подарки от инспекторов, которые будут напоминать им о безопасности на дорогах.

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Свердловские автоинспекторы проводят квесты по безопасности дорожного движения в детских трудовых лагерях. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции. «Подростки проверяют скорость реакции на внезапную опасность, знания жестов регулировщика, преодолевают полосы препятствий с расставленными дорожными знаками в качестве водителей, учатся оказывать первую помощь и решают тематические задачи. Вместе с автоинспекторами ребята с интересом разбирают типичные ошибки пешеходов при переходе проезжей части», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция 66». Задачей мероприятий является повышение уровня знаний детей в области дорожного движения. По итогам квестов, наиболее сообразительным ребятам вручили подарки от инспекторов, которые будут напоминать им о безопасности на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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