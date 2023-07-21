Свердловские автоинспекторы проводят квесты по безопасности дорожного движения в детских трудовых лагерях. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
«Подростки проверяют скорость реакции на внезапную опасность, знания жестов регулировщика, преодолевают полосы препятствий с расставленными дорожными знаками в качестве водителей, учатся оказывать первую помощь и решают тематические задачи. Вместе с автоинспекторами ребята с интересом разбирают типичные ошибки пешеходов при переходе проезжей части», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция 66».
Задачей мероприятий является повышение уровня знаний детей в области дорожного движения. По итогам квестов, наиболее сообразительным ребятам вручили подарки от инспекторов, которые будут напоминать им о безопасности на дорогах.
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