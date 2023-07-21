Главными гостями «Пикника для СВОих» стали участники спецоперации и их семьи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске в парке Победы прошло масштабное мероприятие «Пикник для СВОих». Главными гостями стали участники спецоперации и их семьи, которые могли лично обратиться к учредителю «Фонда 2020», супруге челябинского губернатора Ирине Текслер. О том, как прошло мероприятие в соцсети рассказала Уполномоченный по правам человека в области Юлия Сударенко.

«Главными участниками мероприятия стали участник СВО и их семьи. Все желающие могли лично обратиться к учредителю «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирине Текслер, первому заместителю губернатора региона Ирине Гехт, сенатору РФ Маргарите Павловой, а также к сотрудникам фонда «Защитники Отечества», — написала Юлия Сударенко в своем официальном telegram-канале.

Для гостей мероприятия с утра выступали творческие коллективы, звучали музыкальные композиции в исполнении Святослава Хазова, работала полевая кухня. Также на мероприятии проводились мастер-классы, можно было попробовать сплести маскировочную сетку, изучить приемы оказания первой медицинской помощи или передать посылку с необходимыми вещами российским солдатам. На площадках работали юристы и психологи, которые давали консультации.

Ранее жена губернатора Текслера позвала семьи участников СВО на пикник. Первая леди региона отметила насыщенность программы.

Все желающие могли лично обратиться к учредителю «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирине Текслер Фото из telegram-канала Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко

На площадках мероприятия можно было получить консультации специалистов Фото из telegram-канала Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко

Желающие могли пообщаться с первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт Фото из telegram-канала Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко

Участники «Пикника для СВОих» могли попробовать сплести маскировочную сетку Фото из telegram-канала Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко

На празднике работали сотрудники фонда «Защитники Отечества» Фото из telegram-канала Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко