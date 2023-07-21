21 июля 2023

Супруга челябинского губернатора на пикнике пообщалась с семьями участников СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проводы контрактников. Тюмень , проводы солдат, проводы в армию, солдат, контрактники
Главными гостями «Пикника для СВОих» стали участники спецоперации и их семьи Фото:

В Челябинске в парке Победы прошло масштабное мероприятие «Пикник для СВОих». Главными гостями стали участники спецоперации и их семьи, которые могли лично обратиться к учредителю «Фонда 2020», супруге челябинского губернатора Ирине Текслер. О том, как прошло мероприятие в соцсети рассказала Уполномоченный по правам человека в области Юлия Сударенко.

«Главными участниками мероприятия стали участник СВО и их семьи. Все желающие могли лично обратиться к учредителю «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирине Текслер, первому заместителю губернатора региона Ирине Гехт, сенатору РФ Маргарите Павловой, а также к сотрудникам фонда «Защитники Отечества», — написала Юлия Сударенко в своем официальном telegram-канале.

Для гостей мероприятия с утра выступали творческие коллективы, звучали музыкальные композиции в исполнении Святослава Хазова, работала полевая кухня. Также на мероприятии проводились мастер-классы, можно было попробовать сплести маскировочную сетку, изучить приемы оказания первой медицинской помощи или передать посылку с необходимыми вещами российским солдатам. На площадках работали юристы и психологи, которые давали консультации.

Ранее жена губернатора Текслера позвала семьи участников СВО на пикник. Первая леди региона отметила насыщенность программы.

Все желающие могли лично обратиться к учредителю «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирине Текслер
Все желающие могли лично обратиться к учредителю «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирине Текслер
На площадках мероприятия можно было получить консультации специалистов
На площадках мероприятия можно было получить консультации специалистов
Желающие могли пообщаться с первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт
Желающие могли пообщаться с первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт
Участники «Пикника для СВОих» могли попробовать сплести маскировочную сетку
Участники «Пикника для СВОих» могли попробовать сплести маскировочную сетку
На празднике работали сотрудники фонда «Защитники Отечества»
На празднике работали сотрудники фонда «Защитники Отечества»
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в парке Победы прошло масштабное мероприятие «Пикник для СВОих». Главными гостями стали участники спецоперации и их семьи, которые могли лично обратиться к учредителю «Фонда 2020», супруге челябинского губернатора Ирине Текслер. О том, как прошло мероприятие в соцсети рассказала Уполномоченный по правам человека в области Юлия Сударенко. «Главными участниками мероприятия стали участник СВО и их семьи. Все желающие могли лично обратиться к учредителю «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирине Текслер, первому заместителю губернатора региона Ирине Гехт, сенатору РФ Маргарите Павловой, а также к сотрудникам фонда «Защитники Отечества», — написала Юлия Сударенко в своем официальном telegram-канале. Для гостей мероприятия с утра выступали творческие коллективы, звучали музыкальные композиции в исполнении Святослава Хазова, работала полевая кухня. Также на мероприятии проводились мастер-классы, можно было попробовать сплести маскировочную сетку, изучить приемы оказания первой медицинской помощи или передать посылку с необходимыми вещами российским солдатам. На площадках работали юристы и психологи, которые давали консультации. Ранее жена губернатора Текслера позвала семьи участников СВО на пикник. Первая леди региона отметила насыщенность программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...