Журналист Гусельников поделился воспоминаниями о погибшем военкоре из Екатеринбурга Журавлеве

Журавлев погиб в Запорожской области 22 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный журналист Андрей Гусельников поделился воспоминаниями о работе с военкором РИА Новости Ростиславе Журавлеве, погибшим в Запорожской области. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«В 2022 Ростик, уже работавший в РИА и оказавшийся в Донецке раньше меня, вводил меня в курс дела в реалиях уже СВО. Позже мы регулярно пересекались то на выездах на фронт, то в городах, где базируемся — Донецке, Луганске, Мелитополе», — поделился Гусельников в своем telegram-канале.

Военкор отметил, что Журавлев был заметной фигурой среди военных журналистов, а также был одним из немногих, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе. «Мы, нашей уральской бандой военкоров, очень часто вспоминали Ростика — почти каждый день. Он делал заметки с мест в очень своеобразной и неповторимой, только ему свойственной манере. Также он был одним из очень немногих, кто и работал на Донбассе журналистом, и еще и реально воевал», — подчеркнул Андрей Гусельников.

Военкор Ростислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного боеприпаса ВСУ. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU, в том числе в горячих точках. По желанию материи его похоронят в Екатеринбурге, где он родился.