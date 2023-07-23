23 июля 2023

Журналист Гусельников поделился воспоминаниями о погибшем военкоре из Екатеринбурга Журавлеве

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
Журавлев погиб в Запорожской области 22 июля Фото:
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Военный журналист Андрей Гусельников поделился воспоминаниями о работе с военкором РИА Новости Ростиславе Журавлеве, погибшим в Запорожской области. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«В 2022 Ростик, уже работавший в РИА и оказавшийся в Донецке раньше меня, вводил меня в курс дела в реалиях уже СВО. Позже мы регулярно пересекались то на выездах на фронт, то в городах, где базируемся — Донецке, Луганске, Мелитополе», — поделился Гусельников в своем telegram-канале.

Военкор отметил, что Журавлев был заметной фигурой среди военных журналистов, а также был одним из немногих, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе. «Мы, нашей уральской бандой военкоров, очень часто вспоминали Ростика — почти каждый день. Он делал заметки с мест в очень своеобразной и неповторимой, только ему свойственной манере. Также он был одним из очень немногих, кто и работал на Донбассе журналистом, и еще и реально воевал», — подчеркнул Андрей Гусельников.

Военкор Ростислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного боеприпаса ВСУ. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU, в том числе в горячих точках. По желанию материи его похоронят в Екатеринбурге, где он родился.

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Военный журналист Андрей Гусельников поделился воспоминаниями о работе с военкором РИА Новости Ростиславе Журавлеве, погибшим в Запорожской области. Об этом он рассказал в своих социальных сетях. «В 2022 Ростик, уже работавший в РИА и оказавшийся в Донецке раньше меня, вводил меня в курс дела в реалиях уже СВО. Позже мы регулярно пересекались то на выездах на фронт, то в городах, где базируемся — Донецке, Луганске, Мелитополе», — поделился Гусельников в своем telegram-канале. Военкор отметил, что Журавлев был заметной фигурой среди военных журналистов, а также был одним из немногих, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе. «Мы, нашей уральской бандой военкоров, очень часто вспоминали Ростика — почти каждый день. Он делал заметки с мест в очень своеобразной и неповторимой, только ему свойственной манере. Также он был одним из очень немногих, кто и работал на Донбассе журналистом, и еще и реально воевал», — подчеркнул Андрей Гусельников. Военкор Ростислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного боеприпаса ВСУ. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU, в том числе в горячих точках. По желанию материи его похоронят в Екатеринбурге, где он родился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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