Пермяк решил узаконить поиск метеоритов. Видео

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Как Патрушев в УрФУ с метеоритом повстречался. Челябинский метеорит. Екатеринбург, осколки метеорита
Мужчина утверждает, что обнаружил космическое тело в Оханске (архивное фото) Фото:

Житель Пермского края, нашедший осколок метеорита, решил узаконить поиск космических тел. Для этого мужчина обратился за консультацией к юристу, написала в соцсети «ВКонтакте» Ирина Пономарева, оказывающая юридические услуги.

«За консультацией обратился охотник за метеоритами, который уже нашел осколок оханского метеорита в эллипсе рассеяния метеоритного дождя. Обратившийся решил узнать, как законно искать метеориты (какие для этого необходимы документы), как проверить состав камня, где получить сертификат подлинности образца», — написала Пономарева, приложив к посту видео обнаруженного мужчиной метеорита.

Осколки метеоритов жители Пермского края не раз выставляли на продажу. Так, В Кизеловском округе осколки неизвестной породы оценили в 3 млн рублей. За аналогичную стоимость был выставлен на продажу метеорит, найденный в районе курортного села Усть-Качка. А в Нытве владелец тела космического происхождения оценил находку в 1,5 млн рублей.

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Житель Пермского края, нашедший осколок метеорита, решил узаконить поиск космических тел. Для этого мужчина обратился за консультацией к юристу, написала в соцсети «ВКонтакте» Ирина Пономарева, оказывающая юридические услуги. «За консультацией обратился охотник за метеоритами, который уже нашел осколок оханского метеорита в эллипсе рассеяния метеоритного дождя. Обратившийся решил узнать, как законно искать метеориты (какие для этого необходимы документы), как проверить состав камня, где получить сертификат подлинности образца», — написала Пономарева, приложив к посту видео обнаруженного мужчиной метеорита. Осколки метеоритов жители Пермского края не раз выставляли на продажу. Так, В Кизеловском округе осколки неизвестной породы оценили в 3 млн рублей. За аналогичную стоимость был выставлен на продажу метеорит, найденный в районе курортного села Усть-Качка. А в Нытве владелец тела космического происхождения оценил находку в 1,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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