Пермяк решил узаконить поиск метеоритов. Видео

26 июля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Мужчина утверждает, что обнаружил космическое тело в Оханске (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Пермского края, нашедший осколок метеорита, решил узаконить поиск космических тел. Для этого мужчина обратился за консультацией к юристу, написала в соцсети «ВКонтакте» Ирина Пономарева, оказывающая юридические услуги. «За консультацией обратился охотник за метеоритами, который уже нашел осколок оханского метеорита в эллипсе рассеяния метеоритного дождя. Обратившийся решил узнать, как законно искать метеориты (какие для этого необходимы документы), как проверить состав камня, где получить сертификат подлинности образца», — написала Пономарева, приложив к посту видео обнаруженного мужчиной метеорита. Осколки метеоритов жители Пермского края не раз выставляли на продажу. Так, В Кизеловском округе осколки неизвестной породы оценили в 3 млн рублей. За аналогичную стоимость был выставлен на продажу метеорит, найденный в районе курортного села Усть-Качка. А в Нытве владелец тела космического происхождения оценил находку в 1,5 млн рублей.

Житель Пермского края, нашедший осколок метеорита, решил узаконить поиск космических тел. Для этого мужчина обратился за консультацией к юристу, написала в соцсети «ВКонтакте» Ирина Пономарева, оказывающая юридические услуги. «За консультацией обратился охотник за метеоритами, который уже нашел осколок оханского метеорита в эллипсе рассеяния метеоритного дождя. Обратившийся решил узнать, как законно искать метеориты (какие для этого необходимы документы), как проверить состав камня, где получить сертификат подлинности образца», — написала Пономарева, приложив к посту видео обнаруженного мужчиной метеорита. Осколки метеоритов жители Пермского края не раз выставляли на продажу. Так, В Кизеловском округе осколки неизвестной породы оценили в 3 млн рублей. За аналогичную стоимость был выставлен на продажу метеорит, найденный в районе курортного села Усть-Качка. А в Нытве владелец тела космического происхождения оценил находку в 1,5 млн рублей.