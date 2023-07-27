Пермское предприятие направит помощь в страны Африки

Пермское предприятие «Уралхим» отправит партии удобрений странам Африки

Удобрения от пермского предприятия получат три африканских страны Фото: Сергей Русанов © URA.RU

ОХК «Уралхим» сообщило о том, что направит гуманитарные партии удобрений в Африку. Речь идет об удобрениях, которые в рамках санкций были заморожены в портах Евросоюза.

«Принято решение о направлении 300 тонн удобрений в страны Африки. Эти удобрения были заморожены Евросоюзом и находились в их портах. В ближайшее время партии удобрений будут направлены в Зимбабве и Нигерию», — сообщил генеральный директор «Уралхим» Дмитрий Коняев на саммите «Россия — Африка.»

Коняев также сообщил, что три партии удобрений уже направлены в Африку. В частности, недавно помощь получила Кения.