Пермское предприятие направит помощь в страны Африки

Удобрения от пермского предприятия получат три африканских страны
новость из сюжетаВ Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»
ОХК «Уралхим» сообщило о том, что направит гуманитарные партии удобрений в Африку. Речь идет об удобрениях, которые в рамках санкций были заморожены в портах Евросоюза.
«Принято решение о направлении 300 тонн удобрений в страны Африки. Эти удобрения были заморожены Евросоюзом и находились в их портах. В ближайшее время партии удобрений будут направлены в Зимбабве и Нигерию», — сообщил генеральный директор «Уралхим» Дмитрий Коняев на саммите «Россия — Африка.»
Коняев также сообщил, что три партии удобрений уже направлены в Африку. В частности, недавно помощь получила Кения.
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