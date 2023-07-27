Пермское предприятие направит помощь в страны Африки

Пермское предприятие «Уралхим» отправит партии удобрений странам Африки
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Пермский инженерно-промышленный форум ПИПФ 2022. Пермь, минеральные удобрения
Удобрения от пермского предприятия получат три африканских страны Фото:
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ОХК «Уралхим» сообщило о том, что направит гуманитарные партии удобрений в Африку. Речь идет об удобрениях, которые в рамках санкций были заморожены в портах Евросоюза.

«Принято решение о направлении 300 тонн удобрений в страны Африки. Эти удобрения были заморожены Евросоюзом и находились в их портах. В ближайшее время партии удобрений будут направлены в Зимбабве и Нигерию», — сообщил генеральный директор «Уралхим» Дмитрий Коняев на саммите «Россия — Африка.»

Коняев также сообщил, что три партии удобрений уже направлены в Африку. В частности, недавно помощь получила Кения.

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ОХК «Уралхим» сообщило о том, что направит гуманитарные партии удобрений в Африку. Речь идет об удобрениях, которые в рамках санкций были заморожены в портах Евросоюза. «Принято решение о направлении 300 тонн удобрений в страны Африки. Эти удобрения были заморожены Евросоюзом и находились в их портах. В ближайшее время партии удобрений будут направлены в Зимбабве и Нигерию», — сообщил генеральный директор «Уралхим» Дмитрий Коняев на саммите «Россия — Африка.» Коняев также сообщил, что три партии удобрений уже направлены в Африку. В частности, недавно помощь получила Кения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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