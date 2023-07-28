Александр Моор решил строить агиткампанию в ХМАО на сохранности «тюменской матрешки»

28 июля 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Моор решил строить агиткампанию в ХМАО на тезисах о сохранности конструкции «тюменской матрешки» и программы «Сотрудничество» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор решил строить агиткампанию в ХМАО на тезисах о сохранности конструкции «тюменской матрешки» и важности программы «Сотрудничество». Это следует из агитационных материалов, которые начали распространяться в муниципалитетах Югры. В информационном бюллетене для югорчан избирательный штаб подчеркивает совместную героическую историю региона (первопроходцы-геологи, «Большая нефть», добыча газа) и перечисляет проекты, которые реализовываются благодаря совместным усилиям юга области, Югры и Ямала. Это тюменские вузы, в которых обучается половина студентов Югры и Ямала наравне с молодежью юга области, транспортные артерии и узлы (аэропорт Рощино), медицинские центры, АПК, детский отдых и туризм — все, что входит в программу сотрудничества Югры, Ямала и Тюменской области. «По большому счету, все тезисы предвыборной кампании повторяют пункты программы „Сотрудничества“. Моор показывает, как она реализуется сейчас, и как будет реализовываться впредь. Предвыборный слоган действующего губернатора „Вместе мы строим будущее!“ поддержан топовыми югорскими политиками и общественниками, а сам он фактически выступает гарантом дальнейшего успешного взаимодействия всех трех регионов „тюменской матрешки“», — отмечает политолог Борис Григорьев. Пока в ХМАО доступны только агитационные материалы одного кандидата — Моора. Как только появятся аналогичные АПМ кандидатов Ивана Левченко (КПРФ), Дениса Садовникова (ЛДПР) и Владимира Пискайкина («Справедливая Россия»), редакция планирует рассказать об этом. Ранее URA.RU писало о том, что Моор придумал оригинальный стилистический ход для агитации в ХМАО. «Команда Югры» выступила в его поддержку. Александр Моор строит предвыборную стратегию на тезисах программы «Сотрудничество» Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор решил строить агиткампанию в ХМАО на тезисах о сохранности конструкции «тюменской матрешки» и важности программы «Сотрудничество». Это следует из агитационных материалов, которые начали распространяться в муниципалитетах Югры. В информационном бюллетене для югорчан избирательный штаб подчеркивает совместную героическую историю региона (первопроходцы-геологи, «Большая нефть», добыча газа) и перечисляет проекты, которые реализовываются благодаря совместным усилиям юга области, Югры и Ямала. Это тюменские вузы, в которых обучается половина студентов Югры и Ямала наравне с молодежью юга области, транспортные артерии и узлы (аэропорт Рощино), медицинские центры, АПК, детский отдых и туризм — все, что входит в программу сотрудничества Югры, Ямала и Тюменской области. «По большому счету, все тезисы предвыборной кампании повторяют пункты программы „Сотрудничества“. Моор показывает, как она реализуется сейчас, и как будет реализовываться впредь. Предвыборный слоган действующего губернатора „Вместе мы строим будущее!“ поддержан топовыми югорскими политиками и общественниками, а сам он фактически выступает гарантом дальнейшего успешного взаимодействия всех трех регионов „тюменской матрешки“», — отмечает политолог Борис Григорьев. Пока в ХМАО доступны только агитационные материалы одного кандидата — Моора. Как только появятся аналогичные АПМ кандидатов Ивана Левченко (КПРФ), Дениса Садовникова (ЛДПР) и Владимира Пискайкина («Справедливая Россия»), редакция планирует рассказать об этом. Ранее URA.RU писало о том, что Моор придумал оригинальный стилистический ход для агитации в ХМАО. «Команда Югры» выступила в его поддержку.