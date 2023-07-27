Александр Моор придумал нестандартный ход для агитации в ХМАО. Фото

27 июля 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Александр Моор придумал интересный стилистический ход для агитации в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор придумал интересный стилистический ход для агитации в ХМАО. На улицах муниципалитетов появились билборды, подчеркивающие оказанную ему поддержку «Команды Югры» — единого бренда членов и соратников ЕР в автономном округе. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа рассказал, что Моор отказался от готового шаблона югорских единороссов, но при этом подчеркнул их поддержку и сохранил свою идентичность. «На улицах Сургута и других крупных городов появились билборды Моора с текстом „Команда Югры за!“. Моор отказался от размещения своего изображения на баннерах в готовом шаблоне „Команды Югры“, хотя голосование в муниципалитетах и выборы губернатора Тюменской области пройдут в один и тот же день. На билбордах Моора подчеркнуто, что это не он стал частью политэлиты ХМАО, утратив собственную идентичность. Напротив, „Команда Югры“ поддерживает его как главу „тюменской матрешки“», — сообщает инсайдер. Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом агентства уточнил, что Моор фактически ведет три разные кампании. «Стратегии для Югры, Ямала и юга области отличаются. В Тюменской области он известен, промоушн строится на достижениях действующего губернатора. В округах стратегия должна учитывать местные особенности. В Югре был сделан акцент на ассоциацию с властями региона, которые поддерживают кандидатуру Моора, и их узнаваемый бренд — они готовы выступать единым фронтом», — резюмировал Безделов. Пока в ХМАО на билбордах размещены только агитационные материалы одного кандидата — Моора. Как только появятся аналогичные баннеры или листовки кандидатов Владимира Пискайкина («Справедливая Россия»), Ивана Левченко (КПРФ) и Дениса Садовникова (ЛДПР), редакция планирует это осветить. Ранее URA.RU писало, что Моор принял смелое решение перед выборами губернатора, подчеркнув свою партийную принадлежность. Тем самым он будет работать не только на свой рейтинг, но и промоутировать партию, которая участвует в других кампаниях. Билборд кандидата в губернаторы от ЕР Александра Моора в Сургуте Фото: telegram-канал «Погоны и Галстуки» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор придумал интересный стилистический ход для агитации в ХМАО. На улицах муниципалитетов появились билборды, подчеркивающие оказанную ему поддержку «Команды Югры» — единого бренда членов и соратников ЕР в автономном округе. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа рассказал, что Моор отказался от готового шаблона югорских единороссов, но при этом подчеркнул их поддержку и сохранил свою идентичность. «На улицах Сургута и других крупных городов появились билборды Моора с текстом „Команда Югры за!“. Моор отказался от размещения своего изображения на баннерах в готовом шаблоне „Команды Югры“, хотя голосование в муниципалитетах и выборы губернатора Тюменской области пройдут в один и тот же день. На билбордах Моора подчеркнуто, что это не он стал частью политэлиты ХМАО, утратив собственную идентичность. Напротив, „Команда Югры“ поддерживает его как главу „тюменской матрешки“», — сообщает инсайдер. Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом агентства уточнил, что Моор фактически ведет три разные кампании. «Стратегии для Югры, Ямала и юга области отличаются. В Тюменской области он известен, промоушн строится на достижениях действующего губернатора. В округах стратегия должна учитывать местные особенности. В Югре был сделан акцент на ассоциацию с властями региона, которые поддерживают кандидатуру Моора, и их узнаваемый бренд — они готовы выступать единым фронтом», — резюмировал Безделов. Пока в ХМАО на билбордах размещены только агитационные материалы одного кандидата — Моора. Как только появятся аналогичные баннеры или листовки кандидатов Владимира Пискайкина («Справедливая Россия»), Ивана Левченко (КПРФ) и Дениса Садовникова (ЛДПР), редакция планирует это осветить. Ранее URA.RU писало, что Моор принял смелое решение перед выборами губернатора, подчеркнув свою партийную принадлежность. Тем самым он будет работать не только на свой рейтинг, но и промоутировать партию, которая участвует в других кампаниях.