Путин создает опору политической системы в Донбассе

Это ответ на угрозы Киева вернуть регионы под свой контроль

03 июля 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин создает опору политической системы в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прямые выборы в новых российских регионах создадут опору политической системы в Донбассе. Это еще один этап интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, комментируют политологи итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой 3 июля. Как отмечают эксперты, это своего рода легитимизация решений, принятых в результате референдумов в сентябре 2022 года. Встречу с Памфиловой президент Путин начал без предисловий, сразу предоставив слово своей визави. Глава ЦИК отметила, что в сентябре предстоят масштабные выборы. Они пройдут в 41 регионе страны, в том числе в 21 будут избираться губернаторы, в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных заксобраний. Предстоящий ЕДГ-2023 для главы ЦИК Эллы Памфиловой и ее коллег станет генеральной репетицией перед выборами президента в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чтобы упростить выборный процесс для всех его участников, Центризбирком совершенствует цифровые сервисы, отметила Памфилова. Кроме того, создается аналог действующей ГАС «Выборы», который будет готов к президентским выборам (должны пройти в марте 2024 года). Расширяются и возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «За предыдущие четыре года этой формой голосования воспользовалось около 5,5 миллиона человек, в этом году это будет потенциально 21,5 миллиона. Подали заявки 25 регионов», — сообщила глава ЦИК и, отвечая на вопрос президента, отметила, что формируется группа экспертов-наблюдателей за ДЭГ. Путин поинтересовался, не планируется ли вводить электронное голосование на выборах в новых регионах. Там пока такая форма не предусмотрена, заметила Памфилова и объяснила, что сделать это технически сложно в условиях военного времени. Но проголосовать жители новых регионов смогут как дома, так и на экстерриториальных участках — в других населенных пунктах и даже регионах. Сам факт проведения первых прямых выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях глава ЦИК назвала «историческим отличием» от всех других кампаний. «Конечно», — согласился президент. Прямые выборы в новых регионах глава ЦИК Элла Памфилова назвала историческим событием Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Памфиловой, с инициативой провести прямые выборы в ЦИК РФ обратились главы регионов. «Мы провели все необходимые консультации с ФСБ, с Минобороны, взвесили все плюсы, минусы, все за и против и взяли на себя такую ответственность — поддержать их инициативу и стремление провести выборы», — сообщила глава Центризбиркома. Все вопросы обеспечения безопасности голосования прорабатываются, но, заверила Памфилова, «если возникнут обстоятельства непредвиденной силы, если возникнет опасность жизни и здоровью людей, у нас есть право отложить выборы в том или ином районе». Прорабатываются самые разные ситуации, отметила глава ЦИК. Например, случаи утраты паспортов. «Теперь есть возможность представить не только паспорт, но и иной документ, удостоверяющий личность, выданный органами публичной власти», — сообщила Памфилова. В сентябре 2022 года жители Донбасса приняли решение о вступлении в состав РФ, в сентябре 2023 года изберут органы власти своих регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент поинтересовался, нужна ли какая-то помощь для подготовки голосования в новых регионах, да и в целом по стране. «Финансирование вовремя выделяется на работу, на технику?» — уточнил Путин. Памфилова заверила: деньги выделяются в полном объеме. Проведение выборов в новых регионах — это один из пунктов легитимизации решений о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России после референдумов 2022 года. И для Путина это важно, пояснил URA.Ru гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Власть всегда опирается на то, что она избрана народом. Выборы — это краеугольный камень легитимности управления. Если этот камень вынуть из основания государственности, возникает вопрос, кто эти люди, которые принимают судьбоносные решения. Посредством выборов создается опора на политическую и партийную систему в новых регионах — это базис для устойчивого функционирования государства. Поэтому Путину важно проговорить на встрече с Памфиловой, что, проводя эти выборы, государство играет вдолгую, и выборы — это не формальность», — отметил политолог. Статья по теме Путин закрыл вопрос о принадлежности Донбасса По мнению члена Общественной палаты Москвы, политолога Александра Асафова, проведение прямых выборов в новых субъектах — это «синхронизация политической жизни со всеми другими регионами страны». «Это демонстрация и единства нашей страны по ключевым вопросам, и однозначный сигнал, что новые регионы — российские навсегда, несмотря на различные абсурдные заявления из-за границ по этому поводу, включая угрозы», — пояснил Асафов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прямые выборы в новых российских регионах создадут опору политической системы в Донбассе. Это еще один этап интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, комментируют политологи итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой 3 июля. Как отмечают эксперты, это своего рода легитимизация решений, принятых в результате референдумов в сентябре 2022 года. Встречу с Памфиловой президент Путин начал без предисловий, сразу предоставив слово своей визави. Глава ЦИК отметила, что в сентябре предстоят масштабные выборы. Они пройдут в 41 регионе страны, в том числе в 21 будут избираться губернаторы, в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных заксобраний. Чтобы упростить выборный процесс для всех его участников, Центризбирком совершенствует цифровые сервисы, отметила Памфилова. Кроме того, создается аналог действующей ГАС «Выборы», который будет готов к президентским выборам (должны пройти в марте 2024 года). Расширяются и возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «За предыдущие четыре года этой формой голосования воспользовалось около 5,5 миллиона человек, в этом году это будет потенциально 21,5 миллиона. Подали заявки 25 регионов», — сообщила глава ЦИК и, отвечая на вопрос президента, отметила, что формируется группа экспертов-наблюдателей за ДЭГ. Путин поинтересовался, не планируется ли вводить электронное голосование на выборах в новых регионах. Там пока такая форма не предусмотрена, заметила Памфилова и объяснила, что сделать это технически сложно в условиях военного времени. Но проголосовать жители новых регионов смогут как дома, так и на экстерриториальных участках — в других населенных пунктах и даже регионах. По словам Памфиловой, с инициативой провести прямые выборы в ЦИК РФ обратились главы регионов. «Мы провели все необходимые консультации с ФСБ, с Минобороны, взвесили все плюсы, минусы, все за и против и взяли на себя такую ответственность — поддержать их инициативу и стремление провести выборы», — сообщила глава Центризбиркома. Все вопросы обеспечения безопасности голосования прорабатываются, но, заверила Памфилова, «если возникнут обстоятельства непредвиденной силы, если возникнет опасность жизни и здоровью людей, у нас есть право отложить выборы в том или ином районе». Прорабатываются самые разные ситуации, отметила глава ЦИК. Например, случаи утраты паспортов. «Теперь есть возможность представить не только паспорт, но и иной документ, удостоверяющий личность, выданный органами публичной власти», — сообщила Памфилова. Президент поинтересовался, нужна ли какая-то помощь для подготовки голосования в новых регионах, да и в целом по стране. «Финансирование вовремя выделяется на работу, на технику?» — уточнил Путин. Памфилова заверила: деньги выделяются в полном объеме. Проведение выборов в новых регионах — это один из пунктов легитимизации решений о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России после референдумов 2022 года. И для Путина это важно, пояснил URA.Ru гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Власть всегда опирается на то, что она избрана народом. Выборы — это краеугольный камень легитимности управления. Если этот камень вынуть из основания государственности, возникает вопрос, кто эти люди, которые принимают судьбоносные решения. По мнению члена Общественной палаты Москвы, политолога Александра Асафова, проведение прямых выборов в новых субъектах — это «синхронизация политической жизни со всеми другими регионами страны». «Это демонстрация и единства нашей страны по ключевым вопросам, и однозначный сигнал, что новые регионы — российские навсегда, несмотря на различные абсурдные заявления из-за границ по этому поводу, включая угрозы», — пояснил Асафов.