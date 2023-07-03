Путин создает опору политической системы в Донбассе

Прямые выборы в новых российских регионах создадут опору политической системы в Донбассе. Это еще один этап интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, комментируют политологи итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой 3 июля. Как отмечают эксперты, это своего рода легитимизация решений, принятых в результате референдумов в сентябре 2022 года.
Встречу с Памфиловой президент Путин начал без предисловий, сразу предоставив слово своей визави. Глава ЦИК отметила, что в сентябре предстоят масштабные выборы. Они пройдут в 41 регионе страны, в том числе в 21 будут избираться губернаторы, в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных заксобраний.
Чтобы упростить выборный процесс для всех его участников, Центризбирком совершенствует цифровые сервисы, отметила Памфилова. Кроме того, создается аналог действующей ГАС «Выборы», который будет готов к президентским выборам (должны пройти в марте 2024 года). Расширяются и возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «За предыдущие четыре года этой формой голосования воспользовалось около 5,5 миллиона человек, в этом году это будет потенциально 21,5 миллиона. Подали заявки 25 регионов», — сообщила глава ЦИК и, отвечая на вопрос президента, отметила, что формируется группа экспертов-наблюдателей за ДЭГ.
Путин поинтересовался, не планируется ли вводить электронное голосование на выборах в новых регионах. Там пока такая форма не предусмотрена, заметила Памфилова и объяснила, что сделать это технически сложно в условиях военного времени. Но проголосовать жители новых регионов смогут как дома, так и на экстерриториальных участках — в других населенных пунктах и даже регионах.
Сам факт проведения первых прямых выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях глава ЦИК назвала «историческим отличием» от всех других кампаний. «Конечно», — согласился президент.
По словам Памфиловой, с инициативой провести прямые выборы в ЦИК РФ обратились главы регионов. «Мы провели все необходимые консультации с ФСБ, с Минобороны, взвесили все плюсы, минусы, все за и против и взяли на себя такую ответственность — поддержать их инициативу и стремление провести выборы», — сообщила глава Центризбиркома.
Все вопросы обеспечения безопасности голосования прорабатываются, но, заверила Памфилова, «если возникнут обстоятельства непредвиденной силы, если возникнет опасность жизни и здоровью людей, у нас есть право отложить выборы в том или ином районе».
Прорабатываются самые разные ситуации, отметила глава ЦИК. Например, случаи утраты паспортов. «Теперь есть возможность представить не только паспорт, но и иной документ, удостоверяющий личность, выданный органами публичной власти», — сообщила Памфилова.
Президент поинтересовался, нужна ли какая-то помощь для подготовки голосования в новых регионах, да и в целом по стране. «Финансирование вовремя выделяется на работу, на технику?» — уточнил Путин. Памфилова заверила: деньги выделяются в полном объеме.
Проведение выборов в новых регионах — это один из пунктов легитимизации решений о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России после референдумов 2022 года. И для Путина это важно, пояснил URA.Ru гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Власть всегда опирается на то, что она избрана народом. Выборы — это краеугольный камень легитимности управления. Если этот камень вынуть из основания государственности, возникает вопрос, кто эти люди, которые принимают судьбоносные решения.
Посредством выборов создается опора на политическую и партийную систему в новых регионах — это базис для устойчивого функционирования государства. Поэтому Путину важно проговорить на встрече с Памфиловой, что, проводя эти выборы, государство играет вдолгую, и выборы — это не формальность», — отметил политолог.
По мнению члена Общественной палаты Москвы, политолога Александра Асафова, проведение прямых выборов в новых субъектах — это «синхронизация политической жизни со всеми другими регионами страны». «Это демонстрация и единства нашей страны по ключевым вопросам, и однозначный сигнал, что новые регионы — российские навсегда, несмотря на различные абсурдные заявления из-за границ по этому поводу, включая угрозы», — пояснил Асафов.
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