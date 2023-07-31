Вирусолог Вострухов подтвердил риск возвращения эпидемии чумы

31 июля 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

РФ может справиться с любыми инфекциями, заявил Сергей Вострухов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бактерия Y. Pestis (чумная палочка) может вернуться после 670 лет отсутствия. Об этом сообщили немецкие ученые. Вирусолог и эксперт по биотехнологиям Сергей Вострухов считает такой исход вполне реальным. «Период относительной безмятежности подошел к концу. Иммунная прослойка населения истощается, а вирусы мутируют», — так прокомментировал Вострухов интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявление немецких ученых о возвращении чумной палочки. Вирусолог отметил, что многие бактерии, побежденные века назад, могут возвращаться. Он добавил, что из-за антибиотиков возбудители инфекционных заболеваний становятся все более устойчивыми. По словам Вострухова, РФ сможет справиться с инфекциями. Это подтвердил опыт борьбы с COVID-19, подчеркивает он. «У нас есть колоссальный опыт диагностики, терапии и профилактики заболеваний», — заключил вирусолог. Ранее немецкие ученые из Кильского университета и Института эволюционной биологии имени Макса Планка в Плене рассказали, что быстрая эволюция чумной палочки Y. Pestis усиливает риски новой эпидемии. По результатам исследований стало ясно, что патоген мутировал 670 лет.

Бактерия Y. Pestis (чумная палочка) может вернуться после 670 лет отсутствия. Об этом сообщили немецкие ученые. Вирусолог и эксперт по биотехнологиям Сергей Вострухов считает такой исход вполне реальным. «Период относительной безмятежности подошел к концу. Иммунная прослойка населения истощается, а вирусы мутируют», — так прокомментировал Вострухов интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявление немецких ученых о возвращении чумной палочки. Вирусолог отметил, что многие бактерии, побежденные века назад, могут возвращаться. Он добавил, что из-за антибиотиков возбудители инфекционных заболеваний становятся все более устойчивыми. По словам Вострухова, РФ сможет справиться с инфекциями. Это подтвердил опыт борьбы с COVID-19, подчеркивает он. «У нас есть колоссальный опыт диагностики, терапии и профилактики заболеваний», — заключил вирусолог. Ранее немецкие ученые из Кильского университета и Института эволюционной биологии имени Макса Планка в Плене рассказали, что быстрая эволюция чумной палочки Y. Pestis усиливает риски новой эпидемии. По результатам исследований стало ясно, что патоген мутировал 670 лет.