Министерство иностранных дел (МИД) России предложил устроить встречу между представителями посольства Великобритании и участниками спецоперации с семьями для того, чтобы узнать их мнение о помощи Лондона Киеву. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«МИД России может вам организовать встречу с российской общественностью, с теми самыми ребятами, которые приехали с передовой, с их матерями, отцами, женами и вдовами, с их детьми. Мы можем организовать с вами встречу, и они вам скажут в глаза все, что думают о политике Британии, США и Канады», — заявила Захарова в рамках эфира на телеканале «Россия-1».
Захарова уточнила, что в сети увидела ролик, где посетители ресторана в Москве эмоционально высказали свое мнение представителям британского и канадского военных ведомств о роли Канады, США и Британии в развитии конфликта. По данным представителя МИД, 31 июля посольство Британии отправило в Россию ноту протеста, заявив, что в видео участвовали не обычные люди, а также выразили сомнение в том, что так думают все жители России.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство США и Великобритании являются наводчиками для обеспечения террористических атак на гражданские объекты России. Заявления были сделаны на основе данных Минобороны.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.