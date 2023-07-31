Захарова предложила Британии узнать мнение россиян о помощи Лондона Киеву

01 августа 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Мария Захарова предложила Лодону узнать мнение обычных россиян о помощи Британии Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство иностранных дел (МИД) России предложил устроить встречу между представителями посольства Великобритании и участниками спецоперации с семьями для того, чтобы узнать их мнение о помощи Лондона Киеву. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». «МИД России может вам организовать встречу с российской общественностью, с теми самыми ребятами, которые приехали с передовой, с их матерями, отцами, женами и вдовами, с их детьми. Мы можем организовать с вами встречу, и они вам скажут в глаза все, что думают о политике Британии, США и Канады», — заявила Захарова в рамках эфира на телеканале «Россия-1». Захарова уточнила, что в сети увидела ролик, где посетители ресторана в Москве эмоционально высказали свое мнение представителям британского и канадского военных ведомств о роли Канады, США и Британии в развитии конфликта. По данным представителя МИД, 31 июля посольство Британии отправило в Россию ноту протеста, заявив, что в видео участвовали не обычные люди, а также выразили сомнение в том, что так думают все жители России. Ранее URA.RU сообщало, что правительство США и Великобритании являются наводчиками для обеспечения террористических атак на гражданские объекты России. Заявления были сделаны на основе данных Минобороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство иностранных дел (МИД) России предложил устроить встречу между представителями посольства Великобритании и участниками спецоперации с семьями для того, чтобы узнать их мнение о помощи Лондона Киеву. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». «МИД России может вам организовать встречу с российской общественностью, с теми самыми ребятами, которые приехали с передовой, с их матерями, отцами, женами и вдовами, с их детьми. Мы можем организовать с вами встречу, и они вам скажут в глаза все, что думают о политике Британии, США и Канады», — заявила Захарова в рамках эфира на телеканале «Россия-1». Захарова уточнила, что в сети увидела ролик, где посетители ресторана в Москве эмоционально высказали свое мнение представителям британского и канадского военных ведомств о роли Канады, США и Британии в развитии конфликта. По данным представителя МИД, 31 июля посольство Британии отправило в Россию ноту протеста, заявив, что в видео участвовали не обычные люди, а также выразили сомнение в том, что так думают все жители России. Ранее URA.RU сообщало, что правительство США и Великобритании являются наводчиками для обеспечения террористических атак на гражданские объекты России. Заявления были сделаны на основе данных Минобороны.