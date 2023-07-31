31 июля 2023

Захарова предложила Британии узнать мнение россиян о помощи Лондона Киеву

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова предложила Лодону узнать мнение обычных россиян о помощи Британии Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство иностранных дел (МИД) России предложил устроить встречу между представителями посольства Великобритании и участниками спецоперации с семьями для того, чтобы узнать их мнение о помощи Лондона Киеву. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«МИД России может вам организовать встречу с российской общественностью, с теми самыми ребятами, которые приехали с передовой, с их матерями, отцами, женами и вдовами, с их детьми. Мы можем организовать с вами встречу, и они вам скажут в глаза все, что думают о политике Британии, США и Канады», — заявила Захарова в рамках эфира на телеканале «Россия-1».

Захарова уточнила, что в сети увидела ролик, где посетители ресторана в Москве эмоционально высказали свое мнение представителям британского и канадского военных ведомств о роли Канады, США и Британии в развитии конфликта. По данным представителя МИД, 31 июля посольство Британии отправило в Россию ноту протеста, заявив, что в видео участвовали не обычные люди, а также выразили сомнение в том, что так думают все жители России.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство США и Великобритании являются наводчиками для обеспечения террористических атак на гражданские объекты России. Заявления были сделаны на основе данных Минобороны.

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Министерство иностранных дел (МИД) России предложил устроить встречу между представителями посольства Великобритании и участниками спецоперации с семьями для того, чтобы узнать их мнение о помощи Лондона Киеву. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». «МИД России может вам организовать встречу с российской общественностью, с теми самыми ребятами, которые приехали с передовой, с их матерями, отцами, женами и вдовами, с их детьми. Мы можем организовать с вами встречу, и они вам скажут в глаза все, что думают о политике Британии, США и Канады», — заявила Захарова в рамках эфира на телеканале «Россия-1». Захарова уточнила, что в сети увидела ролик, где посетители ресторана в Москве эмоционально высказали свое мнение представителям британского и канадского военных ведомств о роли Канады, США и Британии в развитии конфликта. По данным представителя МИД, 31 июля посольство Британии отправило в Россию ноту протеста, заявив, что в видео участвовали не обычные люди, а также выразили сомнение в том, что так думают все жители России. Ранее URA.RU сообщало, что правительство США и Великобритании являются наводчиками для обеспечения террористических атак на гражданские объекты России. Заявления были сделаны на основе данных Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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