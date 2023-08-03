Челябинская область попала в топ регионов, где нарушаются жилищные права граждан

Челябинская область вошла в число регионов РФ, где наиболее часто нарушаются жилищные права граждан. Эта информация прозвучала на совещании 3 августа, посвященном итогам работы территориальных следственных органов первое полугодие. Как сообщила пресс-служба СКР, совещание провел глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Большая часть заявителей, чьи жилищные права грубо нарушены, проживает в Краснодарском крае, Челябинской, Московской областях, Республике Саха — Якутия. Председатель СКР дал поручение подчиненным проверить каждый факт неисполнения судебных решений», — говорится в сообщении.
Однако Бастрыкин отметил улучшение следственной работы в регионе. Увеличилась доля расследованных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. При этом снижаются и сроки предварительного следствия.
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