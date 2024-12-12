Челябинск начали готовить к Новому году. Фото

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Новогодние иллюминации начинают появляться на улицах Челябинска
Новогодние иллюминации начинают появляться на улицах Челябинска Фото:

В преддверии Нового года на улицах Челябинска начали устанавливать праздничные иллюминации, арт-объекты и елки. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент URA.RU.

«В центре города уже появилась иллюминация. На Алом поле включили арт-объект в виде светящегося елочного шара. Там же работают подсветки у деревьев. Вокруг сквера замечена гирлянда», — передает корреспондент.

Сзади ДС «Юность» начал светиться новогодний арт-объект. Возле конгресс-холла «Таганай» также установили и украсили большую елку. Установка главной челябинской елки на площади Революции началась в начале декабря. Каркас с ветвями ели был замечен еще 6 декабря.

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В преддверии Нового года на улицах Челябинска начали устанавливать праздничные иллюминации, арт-объекты и елки. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент URA.RU. «В центре города уже появилась иллюминация. На Алом поле включили арт-объект в виде светящегося елочного шара. Там же работают подсветки у деревьев. Вокруг сквера замечена гирлянда», — передает корреспондент. Сзади ДС «Юность» начал светиться новогодний арт-объект. Возле конгресс-холла «Таганай» также установили и украсили большую елку. Установка главной челябинской елки на площади Революции началась в начале декабря. Каркас с ветвями ели был замечен еще 6 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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