03 августа 2023

Стала известна концертная программа главной сцены города, посвященная 300-летию Екатеринбурга

Фонд святой Екатерины готовит масштабную культурную программу на 300-летие уральской столицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Хедлайнером главной сцены Екатеринбурга на 300-летие станет певица Валерия
Хедлайнером главной сцены Екатеринбурга на 300-летие станет певица Валерия Фото:

В Екатеринбурге 19 августа в Историческом сквере гостей ждут сразу несколько хедлайнеров: Хор Турецкого и певицу Валерию. Праздничный концерт пройдет при поддержке мэрии уральской столицы и Фонда святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в благотворительной организации.

«Концерт пройдет при поддержке администрации Екатеринбурга и Фонда святой Екатерины. Авторы проекта обещают раскрыть характер города через людей, которые прожили здесь всю свою жизнь, а звездные гости усилят эмоции от увиденного. Уже с 12 августа и до самого дня города, на сцене пройдет целая череда мощных событий: гала-концерт „Шедевры мировой музыки“, премьерный спектакль „Петр 1“, танцевальные и художественные шоу», — отметили в фонде.

300-летие Екатеринбурга — комплекс праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках фестивальной недели — с 12 по 19 августа 2023 года. Они приурочены к 300-летнему юбилею со дня основания российского города Екатеринбурга, центра Свердловской области и Уральского федерального округа. Подготовка к празднованию началась еще в 2017 году.

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В Екатеринбурге 19 августа в Историческом сквере гостей ждут сразу несколько хедлайнеров: Хор Турецкого и певицу Валерию. Праздничный концерт пройдет при поддержке мэрии уральской столицы и Фонда святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в благотворительной организации. «Концерт пройдет при поддержке администрации Екатеринбурга и Фонда святой Екатерины. Авторы проекта обещают раскрыть характер города через людей, которые прожили здесь всю свою жизнь, а звездные гости усилят эмоции от увиденного. Уже с 12 августа и до самого дня города, на сцене пройдет целая череда мощных событий: гала-концерт „Шедевры мировой музыки“, премьерный спектакль „Петр 1“, танцевальные и художественные шоу», — отметили в фонде. 300-летие Екатеринбурга — комплекс праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках фестивальной недели — с 12 по 19 августа 2023 года. Они приурочены к 300-летнему юбилею со дня основания российского города Екатеринбурга, центра Свердловской области и Уральского федерального округа. Подготовка к празднованию началась еще в 2017 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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