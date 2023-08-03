Стала известна концертная программа главной сцены города, посвященная 300-летию Екатеринбурга

Фонд святой Екатерины готовит масштабную культурную программу на 300-летие уральской столицы

04 августа 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Хедлайнером главной сцены Екатеринбурга на 300-летие станет певица Валерия Фото: официальный сайт Валерии В Екатеринбурге 19 августа в Историческом сквере гостей ждут сразу несколько хедлайнеров: Хор Турецкого и певицу Валерию. Праздничный концерт пройдет при поддержке мэрии уральской столицы и Фонда святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в благотворительной организации. «Концерт пройдет при поддержке администрации Екатеринбурга и Фонда святой Екатерины. Авторы проекта обещают раскрыть характер города через людей, которые прожили здесь всю свою жизнь, а звездные гости усилят эмоции от увиденного. Уже с 12 августа и до самого дня города, на сцене пройдет целая череда мощных событий: гала-концерт „Шедевры мировой музыки“, премьерный спектакль „Петр 1“, танцевальные и художественные шоу», — отметили в фонде. 300-летие Екатеринбурга — комплекс праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках фестивальной недели — с 12 по 19 августа 2023 года. Они приурочены к 300-летнему юбилею со дня основания российского города Екатеринбурга, центра Свердловской области и Уральского федерального округа. Подготовка к празднованию началась еще в 2017 году.

В Екатеринбурге 19 августа в Историческом сквере гостей ждут сразу несколько хедлайнеров: Хор Турецкого и певицу Валерию. Праздничный концерт пройдет при поддержке мэрии уральской столицы и Фонда святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в благотворительной организации. «Концерт пройдет при поддержке администрации Екатеринбурга и Фонда святой Екатерины. Авторы проекта обещают раскрыть характер города через людей, которые прожили здесь всю свою жизнь, а звездные гости усилят эмоции от увиденного. Уже с 12 августа и до самого дня города, на сцене пройдет целая череда мощных событий: гала-концерт „Шедевры мировой музыки“, премьерный спектакль „Петр 1“, танцевальные и художественные шоу», — отметили в фонде. 300-летие Екатеринбурга — комплекс праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках фестивальной недели — с 12 по 19 августа 2023 года. Они приурочены к 300-летнему юбилею со дня основания российского города Екатеринбурга, центра Свердловской области и Уральского федерального округа. Подготовка к празднованию началась еще в 2017 году.