На дороге Челябинск-Башкортостан организовано реверсивное движение. Видео

04 августа 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Из-за поломки большегруза перекрыта одна из полос для движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На участке дороги Челябинск-Башкортостан возле города Сим организовано реверсивное движение из-за поломки грузовика. В пресс-службе Управления ГИБДД России по Челябинской области уточнили, что фура с неисправностью тормозной системы перекрыла одну из полос для движения. «Сотрудниками Госавтоинспекции организованно реверсивное движение на 1590 км автодороги М5 „Москва-Челябинск“. Автомобиль „Камаз“ стоит на полосе для движения из-за неисправности тормозной системы по направлению Республика Башкортостан», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

На участке дороги Челябинск-Башкортостан возле города Сим организовано реверсивное движение из-за поломки грузовика. В пресс-службе Управления ГИБДД России по Челябинской области уточнили, что фура с неисправностью тормозной системы перекрыла одну из полос для движения. «Сотрудниками Госавтоинспекции организованно реверсивное движение на 1590 км автодороги М5 „Москва-Челябинск“. Автомобиль „Камаз“ стоит на полосе для движения из-за неисправности тормозной системы по направлению Республика Башкортостан», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».