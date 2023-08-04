На дороге Челябинск-Башкортостан организовано реверсивное движение. Видео

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, пробка, автомобильная пробка, ремонт дороги
Из-за поломки большегруза перекрыта одна из полос для движения Фото:

На участке дороги Челябинск-Башкортостан возле города Сим организовано реверсивное движение из-за поломки грузовика. В пресс-службе Управления ГИБДД России по Челябинской области уточнили, что фура с неисправностью тормозной системы перекрыла одну из полос для движения.

«Сотрудниками Госавтоинспекции организованно реверсивное движение на 1590 км автодороги М5 „Москва-Челябинск“. Автомобиль „Камаз“ стоит на полосе для движения из-за неисправности тормозной системы по направлению Республика Башкортостан», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

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На участке дороги Челябинск-Башкортостан возле города Сим организовано реверсивное движение из-за поломки грузовика. В пресс-службе Управления ГИБДД России по Челябинской области уточнили, что фура с неисправностью тормозной системы перекрыла одну из полос для движения. «Сотрудниками Госавтоинспекции организованно реверсивное движение на 1590 км автодороги М5 „Москва-Челябинск“. Автомобиль „Камаз“ стоит на полосе для движения из-за неисправности тормозной системы по направлению Республика Башкортостан», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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