Из-за поломки большегруза перекрыта одна из полос для движения
На участке дороги Челябинск-Башкортостан возле города Сим организовано реверсивное движение из-за поломки грузовика. В пресс-службе Управления ГИБДД России по Челябинской области уточнили, что фура с неисправностью тормозной системы перекрыла одну из полос для движения.
«Сотрудниками Госавтоинспекции организованно реверсивное движение на 1590 км автодороги М5 „Москва-Челябинск“. Автомобиль „Камаз“ стоит на полосе для движения из-за неисправности тормозной системы по направлению Республика Башкортостан», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
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